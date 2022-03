Uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes venderá NFTs para apoyar causas sociales en Uruguay

A cincuenta años de la Tragedia de Los Andes, uno de los sobrevivientes lanza una campaña de venta de NFTs para colaborar con causas sociales Foto: Gustavo Zerbino

Gustavo Zerbino, uruguayo, es uno de los dieciséis sobrevivientes de la Tragedia de los Andes que ocurrió en 1972. Comunicó a través de su cuenta de Twitter que comenzará con un proyecto de generación de NFTs (non-fungible tokens) y, con lo recaudado, colaborará con causas sociales como el Centro Educativo Los Tréboles y la biblioteca Nuestros Hijos. Ambos proyectos están vinculados al club Old Christians, al que pertenece tanto Zerbino como al que pertenecían aquellos que murieron durante la Tragedia.

“Estimados amigos! Este proyecto de NFT realizado con imágenes representativas de mi experiencia en los Andes nos permitirá apoyar dos causas que son muy especiales para mí: Centro Educativo Los Tréboles y Biblioteca Nuestros Hijos. Son bienvenidos a sumarse y colaborar también!”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

Uno de los sobrevivientes de la Tragedia de los Andes, a cincuenta años del accidente, comenzará a hacer cryptoarte para financiar ayuda a instituciones sociales

En las cuentas generadas a partir de la campaña de NFT, Zerbino comparte capturas de pantallas de las obras digitales que tiene en venta en Open Sea, plataforma en la que cuenta con 507 elementos subidos y comercializables. Sin embargo, en las redes sociales del proyecto se declara que son 500 documentos históricos, fotografías de la época y palabras del propio Zerbino las que se pueden adquirir.

Aunque todo lo comunicado se encuentre en inglés, Zerbino se presenta en la plataforma de venta de la siguiente manera:

“Soy Gustavo Zerbino, padre de 6 hijos. Me describo como una persona alegre, agradecida con Dios y con la vida. Muchas veces planificamos minuciosamente nuestra vida y la realidad se encarga de alterarla con escenarios totalmente impredecibles. Muchos me conocen como uno de los 16 sobrevivientes de la tragedia de Los Andes.

El 13 de octubre de 1972 viajaba en un avión uruguayo rumbo a Chile con 45 pasajeros, incluidos mis compañeros de rugby, y me estrellé en la Cordillera de Los Andes. Tuvimos que soportar innumerables penurias, entre ellas temperaturas extremas y hambre, hasta que tras varios intentos, Fernando Parrado y Roberto Canessa cruzaron la montaña, y luego de 72 días fuimos rescatados. Después de esta conmovedora experiencia he intentado volver a la vida, a todas las oportunidades que me ha dado. Por eso hoy, te invito a ser parte de esta gran iniciativa, adquiriendo uno de estos NFT con fragmentos de esta historia de superación y gratitud. Estarás colaborando con la Biblioteca de Nuestros Niños y la Educación Los Tréboles”.

Ambos proyectos están ubicados en Montevideo, la capital del país.

Los NFTS están disponibles en Open Sea, plataforma en la que cuenta con 507 elementos subidos y comercializables

La tragedia

El accidente del avión Fairchild FH-227D sucedió en el trayecto en que volaba desde Montevideo hasta Santiago de Chile, el 13 de octubre de 1972. Ese evento sería, más tarde, conocido como la Tragedia de los Andes o el Milagro de los Andes.

Según los análisis posteriores al accidente, lo que ocurrió fue que el piloto al mando creyó, equivocadamente, que habían llegado a Curicó, Chile, aunque las lecturas de los instrumentos indicaran lo contrario. La aeronave comenzó su descenso demasiado pronto, creyendo llegar al Aeropuerto de Pudahuel, cuando chocó contra una montaña.

Inicialmente, el avión perdió ambas alas y la sección de la cola. La parte restante del fuselaje se deslizó por la montaña unos 725 metros antes de chocar contra un glaciar. Arriba, venían viajando 45 pasajeros y tripulación, incluidos 19 miembros del equipo de rugby uruguayo Old Christians Club, junto a sus familias y amigos.

Los restos se encontraron a una altura de 3.570 metros sobre el nivel del mar en la Cordillera de los Andes, del lado argentino, pero cerca de la frontera con Chile. Tres miembros de la tripulación y ocho pasajeros murieron con el impacto y varios más lo hicieron debido a las temperaturas extremas y heridas del accidente.

Los 72 días perdidos en los Andes significó que solamente sobrevivieran 16 personas de todos los que viajaban en el avión accidentado

A pesar de que las autoridades comenzaron la búsqueda enseguida, después de ocho días cancelaron los esfuerzos. Los siguientes 72 días perdidos en los Andes significaron la muerte de 13 pasajeros más y que los sobrevivientes tuvieran que recurrir al alimento de carne humana.

Nando Parrado y Roberto Canessa, dos de los pasajeros que sobrevivieron al impacto, subieron un pico de montaña de 4.650 metros sobre el mar sin equipo para nieve y caminaron durante 10 días hasta Chile, para encontrar ayuda. El 23 de diciembre de 1972, 72 días después del accidente, fueron rescatados 16 sobrevivientes.





