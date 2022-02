Dino Gordillo, el humorista chileno que se subió al escenario para su show pocas horas después de la muerte de su hijo

Humorista chileno, Dino Gordillo se subió al escenario del Carnaval Elquino horas después de saber que su hijo había fallecido

Un triste situación vivió la pasada noche del sábado el comediante chileno Dino Gordillo, quien minutos antes de ser parte del Carnaval Elquino de Vicuña, región de Coquimbo (a 461 kilómetros de Santiago), supo de la muerte de su hijo. Pese a lo anterior, el artista realizó su rutina.

Dino Gúzman es un conocido humorista chileno, se ha presentado en grandes escenarios como en el Festival de Viña del Mar, en la Quinta Vergara. El fin de semana le tocaba actuar en el Carnaval Elquino, pero no fue cualquier presentación, horas antes del show se enteró del fallecimiento de su hijo mayor, Aldo Guzmán de 42 años.

La situación fue dada a conocer a través de redes sociales por el alcalde de Vicuña, Rafael Vera, quien escribió en su cuenta de Twitter que “Dino Gordillo recibió la peor información que un padre puede escuchar, la muerte de un hijo, me llamo y fui a acompañarlo y le ofrecí que no actuara y me indicó que de todas formas lo haría por su hijo”.

“Lo de Dino tiñó de amargura este aniversario. Nos demuestra que uno no tiene la vida comprada. Uno cree que la vida funciona en la lógica de uno, que con toda la tristeza se van nuestros padres, después nos vamos nosotros y después partirán nuestros hijos. Y cuando ocurre algo diferente la verdad es que debe ser el golpe más brutal que reciba un ser humano: que uno de tus hijos parta”, reflexionó el alcalde de Vicuña.

Y así también lo confirmó el propio humorista al subirse al escenario. “Tengo un corazón muy delicado. Me subí porque se lo prometí delante a mi hijo, que en paz descanse, a mi ángel, que me iba a subir al escenario porque él habría estado muy feliz y el show debe continuar”, dijo sobre la tarima Dino Gordillo sobre su hijo.

“Un beso grande”, dijo el humorista tras confirmarse la muerte de su hijo.

Sin embargo, tras finalizar su rutina, quiso tomarse unos momentos, en donde finalmente Dino Gordillo rompió en llanto ante los aplausos del público. “Este show lo hice dedicado a mi hijo, que hoy en la tarde perdió la vida”, comentó entre sollozos y para sorpresa de la audiencia. “Mi hijo de 41 años”, lamentó poco después, aún en llanto. “Gracias por recibirme, besitos, los amo mucho… buenas noches”, cerró luego, aún entre los aplausos.

Al enterarse de la muerte de su hijo, subió de igual manera al escenario, diciendo "el show debe continuar", aludiendo a una promesa que le había hecho

Las hijas de Dino despidieron a su hermano con mensaje en redes sociales, donde se confirmó por parte de ellas, que Aldo Guzmán se habría suicidado. “¡Mi gordo! Hoy decidiste partir de esta tierra, lugar ingrato para un hombre tan lindo y maravilloso como tú”, escribió Camila Guzmán en sus redes sociales

“No importa la forma en que partiste, simplemente no era para ti este lugar; dejaste un vacío en cada uno de quienes te amamos, pero estamos tranquilos y sabemos que descansas” reflexionó la mujer sobre la muerte de Aldo.

“Ahora nos miras desde el cielo, el único lugar que era para ti mi ángel… la vida te tocó difícil y hoy fue tu día, el que elegiste para partir. Te llevo y te llevaré en mi corazón por siempre, y nadie podrá ocupar tu lugar mi guatón”, afirmó Camila, hija del comediante.

Días antes, al presentarse en La Fiesta de Chile, el artista había señalado que estuvo cerca de perder a su pareja en diciembre pasado. “Estuvimos muy mal. La Patita sufrió un mini infarto cerebral antes de Navidad debido a todo lo que ha pasado, lo que se ha guardado y lo que yo viví en la clínica”, explicó.

“Así que no, supimos sobresalir, seguir adelante y aquí estamos en la guardia con mi familia. Yo la amo mucho”, contó.

Luego de la actuación y muerte de su hijo, no ha dado más declaraciones.

