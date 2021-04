Las graves denuncias de violencia que pesan sobre Buddy Richard, el destacado cantante de “La Nueva Ola” chilena

Buddy Richard es un destacado cantante chileno cuyas canciones fueron exportadas a toda América Latina. Durante los últimos días, graves denuncias de violencia de género aparecieron en su contra. Las mujeres, que fueron mediáticas ex parejas del artista, hablaron después de casi 40 años de silencio

La actriz y vedette argentina Beatriz Alegret hizo pública la denuncia en la televisión de Chile y relató el crudo testimonio en contra del músico. En la entrevista se refirió a la relación abusiva que vivió con el artista cuando eran pareja. El cantante salió a dar declaraciones sobre lo denunciado.

Ricardo Roberto Toro Lavín es su nombre, aunque se hizo popularmente conocido como Buddy Richard. Actualmente tiene 77 años y es uno de los cantantes chilenos más populares de los últimos 60 años por componer éxitos como “Tu cariño se me va” y “Si me vas a abandonar”. Debido a su trayectoria, el artista fue condecorado en 2011 con el Premio a la Música Nacional Presidente de la República a manos de Sebastián Piñera, mientras que en 2008 recibió los honores del ex mandatario Eduardo Frei en una cena de la Sociedad Chile del Derecho del Autor de Chile (SCD).

Según el relato de la demandante, Beatriz conoció a Buddy en un festival de Viña del Mar en su versión del año 1984, cuando ella era una destacada actriz y vedette. Allí comenzó a salir con él, pero “al mes encontré un maltratador, pegador de mujeres, y cosas que no las quisiera hablar, pero la pasé super mal y me terminé yendo del país”, dijo Alegret.

La actriz y vedette argentina, actualmente viviendo en Chile, dio a conocer los hechos en un programa de televisión chileno

El relato de Beatriz rememora la situación límite que vivió con Toro, cuando este intentó arrojarla desde un balcón. “Cuando me agarró para tirarme del balcón. Fue la primera vez que le dije, ‘por favor, no lo hagas’. ¿Si me tira y quedo viva?… Me tuvo lástima, me tiró a la cama y me acuerdo que llegué y le rasguñé la cara. Me seguía buscando, pidiendo perdón, por eso yo tenía que buscar en qué momento yo me escapaba del país”, declaró.

Aprovechando un viaje de Toro a Australia, Beatriz abandonó Chile a escondidas de Buddy Richard para retornar a Argentina, en donde según cuenta, debió someterse a terapias psicológicas y psiquiátricas durante tres años para superar las consecuencias de estos hechos que prefirió guardar en secreto.

“No me importaba morirme, intenté matarme muchas veces con pastillas, hasta que un día me escapé. Yo no podía con esto, no podía volver a mi casa, ¿qué hacía? Estoy con una persona que me agrede todos los días. Fue de terror, pero estoy viva”, relató Alegret.

La otra denuncia contra Buddy

Rita Góngora fue esposa de Buddy Richard durante 15 años. Se conocieron a inicios de la década del 70, en un programa de televisión cuando ella era una cantante de jazz reconocida como la “Billie Holiday chilena”. El flechazo entre los dos fue casi inmediato, y con el tiempo, ambos tuvieron tres hijos, formando una familia en una parcela a las afueras de Santiago.

“Casi sin conocernos nos casamos. Yo por mi parte era muy inmadura e ingenua, y creía todavía en el mundo color de rosa. Él es una persona de una personalidad muy fuerte. Y a pesar que yo tenía otra muy definida, él me anuló totalmente”.

Hace pocos meses Buddy Richard recibió por parte del gobierno de Chile, un reconocimiento a su trayectoria musical. Tras esto, aparecieron las denuncias

Las escenas de violencia surgieron, según el testimonio de Rita, luego que ella abandonara su trabajo, además de sus relaciones de amistad y familiares. Esto provocó que ella se quedara sola en su casa mientras Toro se “iba a trabajar, y volvía en un estado lamentable de alcohol varios días después”.

“Ahí empezaba la agresividad, la violencia, los garabatos, los insultos, las patadas, los combos, las arrastradas de cabello. Yo estaba sola en esta parcela, al principio sólo con una hija”, dice.

Entre las escenas más violentas, Rita recuerda que Toro la habría perseguido con una escopeta, pues este es también un reconocido cazador. “¿Sabes lo que es eso? Yo corriendo por la parcela, y él disparando al aire. En otra oportunidad, él sacó un cuchillo y yo me fui al columpio de las niñitas, y ahí trataba de amedrentarme con el cuchillo”, manifestó Rita.

En otra ocasión, recuerda la mujer, los golpes que habría recibido de Buddy Richard fueron tales, que el propio artista la tuvo que dirigir a un recinto de salud privado, en Santiago, para que le trataran las lesiones. “Me fracturó la cara, y le dijo al doctor que me lo había hecho con una raqueta de tenis. El doctor miró y no dijo nada”, dijo.

Los episodios de violencia narrados por Rita se extendieron hasta el 6 de marzo de 1986, cuando ella abandonó en solitario el hogar. Diez años después logró el divorcio, no sin antes recibir una última golpiza por parte de Toro cuando ella intentaba ver a sus hijas. “Fui a buscarlas con el permiso de él para sacarlas un ratito a dar una vuelta. Y él abrió la puerta, empuñó su mano y me pegó tal golpe en el oído derecho que quede ahí aturdida. Pude caminar, fui a Carabineros y me mandaron a constatar lesiones”, manifestó Rita.

EL documento médico que constató las lesiones de la acusadora, quien fue pareja estable del cantante a quien acusa de violencia de género ocurrido en los años 80

El diagnóstico médico de esa última agresión terminó en un traumatismo encefalocraneano con consecuencias en la audición en la mujer. “Tengo una audición que no es 100%, a causa de estos golpes”, finalizó Rita.

La defensa del cantante

Tras las denuncias publicadas por sus ex parejas, Buddy Richard sacó el habla y se defendió de las acusaciones. Según sus palabras, en un matrimonio se producen discusiones, pero que también “a veces las mujeres son violentas”.

“Siempre en un matrimonio, en cualquier época, se producen discusiones. Aquí estoy quedando yo de violento, pero también, a veces, las mujeres son violentas, te pueden tirar un salero en la cabeza o cosas así”, dijo Buddy Richard.

Toro además agregó que efectivamente “hubo violencia” pero que ahora es “muy triste que a esta altura tenga que estar contando esto”.

“No estamos hablando aquí de la mujer sumisa y el gallo que abusa. Aquí era violencia verbal más que nada, pero por ambos lados. Yo reconozco mi parte y de repente si hubo (violencia) fue pareja la cosa”, aseguró el cantante.

Finalmente, el artista calificó como “estúpido” denunciar hechos que habrían tenido lugar en los años 70 y 80: “¿Venir a meter bulla por la prensa 40 años después? Lo encuentro estúpido”, concluyó Toro.

