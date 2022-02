Chile: murió por covid la última hablante nativa del pueblo Yagán

A los 93 años falleció la última hablante yagán, Cristina Calderón

Nadie más hablará Yagán. La mañana de este miércoles se informó sobre el fallecimiento de Cristina Calderón, última hablante nativa del idioma Yagán, a sus 93 años. La “abuela Cristina”, como también era conocida, fue Hija Ilustre de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Cristina Calderón nació en 1928 en Isla Navarino, ubicada en Tierra del Fuego, en donde vivió junto a su familia manteniendo las costumbres y creencias de sus ancestros yaganes, quienes habitaron el continente hace aproximadamente seis mil años.

El pueblo Yagán, fue reconocido por sus habilidades navegando en los tormentosos canales del extremo sur del país, donde para protegerse del frío, utilizaban pieles de lobo y grasa para mantener la temperatura. Además, es reconocida hasta el día de hoy su técnica utilizada para la confección de canastos de junco, técnica que mantendría Calderón.

Cristina Calderón había sido declarada Tesoro Vivo de la Humanidad por el Gobierno chileno y la Unesco. Dejó siete hijos y 14 nietos, pero ninguno habla el idioma como ella. Una de sus hijas, Lidia González Calderón, es una de las legisladoras indígenas que en estos momentos redactan la nueva Constitución chilena.

“Ha fallecido mi madre, Cristina Calderón, a los 93 años. Tengo una pena profunda por no estar con ella al momento de partir. Es una noticia triste para los yagán. Todo lo que haga en el trabajo en el que estoy, será en tu nombre. Y en él, estará también reflejado tu pueblo” escribió su hija Lidia González, quien oficia como vicepresidenta adjunta de la Convención Constitucional, mediante sus redes sociales.

La covencional Lidia González, comunicó el fallecimiento de su madre Cristina Calderón

Calderón hasta sus últimos años estuvo empeñada en conservar y transmitir todo lo relacionado con la cultura yagán. Así, junto a su nieta, Cristina Zárraga, creó un diccionario del yámana al español, acompañado de imágenes lúdicas de animales y un CD donde se escucha la repetición de palabras en este idioma nativo como viento, perro o alma. Además, juntas editaron un libro de leyendas e historias originarias llamado Hai Kur Mamašu Shis (Quiero contarte un cuento).

Cuando falleció mi hermana Úrsula me quedé solita, sin nadie con quien hablar”, dijo Cristina Calderón en 2016, en un extenso reportaje publicado por EL PAÍS. “Aprendí español a los nueve años. El papá de una sobrina era gringo, y me fueron enseñando de poquito”, recordaba en su casa de Villa Ukika, en Puerto Williams, con vista al canal de Beagle. “Entonces todos hablaban yagán, pero después empezaron a fallecer, y quedé yo no más. Las guaguas [niños] no quisieron aprender. Tenían vergüenza. La gente blanca se reía de ellos”. El yagán tenía 32.400 vocablos, una enormidad si se lo compara con las 5.000 palabras que maneja cualquiera de nosotros habitualmente.

Ante el anuncio de la hija, varios de sus pares en el órgano constituyente, enviaron sus condolencias a Lidia González a través del mismo medio, lamentando la pérdida de la última Yagán que vivía muy de cerca las costumbres de su pueblo, en la Villa Ukika de Puerto Williams.

El convencional Jorge Baradit, envío todo su cariño a González y su familia. “Hoy Elisa la despidió con unas hermosas palabras en mapudungun en nuestra comisión e hicimos un minuto de silencio muy sentido”, señaló en su retweet.

Del mismo modo, se unió la constituyente electa por el pueblo mapuche, Rosa Catrileo, comentando que “hoy también es un día triste para quienes somos parte de los pueblos indígenas, tu madre seguirá siendo un símbolo de la resistencia cultural por siempre”.

Por su parte, Beatriz Sánchez mandó sus condolencias: “Queridísima Lidia, un enorme abrazo para ti. Y es cierto lo que dices, en tu trabajo por un estado plurinacional, intercultural y plurilingue; sigues trabajando junto a la memoria de tu mamá. Mucho amor para ti y toda tu familia”.

