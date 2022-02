Detuvieron a diez integrantes de la organización criminal Los Lobos en Ecuador

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, anunció la captura de 10 miembros de la banda Los Lobos

La Policía del Ecuador capturó a diez integrantes de la organización criminal “Los Lobos”, una de las megabandas que operan en el país. En tanto, la ministra de gobierno Alexandra Vela dijo que luego de esta detención se esperan represalias o incluso un repunte de la violencia en las cárceles o en las calles del país.

La captura de los miembros de Los Lobos es parte de la lucha que ha emprendido el gobierno en contra del crimen organizado. Solo en enero de 2022 los decomisos de drogas se han duplicado y, con ellos, también ha aumentado la criminalidad en las calles.

El operativo que permitió la captura de los integrantes de Los Lobos se realizó en varias ciudades del Ecuador: Quito, Guayaquil, Quevedo y Samborondón. Para detenerlos se realizaron allanamientos en viviendas, donde la Policía incautó cuatro pistolas, 31 municiones, tres alimentadoras, dos vehículos, USD 6.000 en efectivo, cheques valorados por USD 10.000 y 49 kilogramos de droga.

En número de integrantes, Los Lobos es la segunda megabanda más grande del Ecuador. Se estima que 8.000 prisioneros se adhieren a la pandilla.

Los Lobos (8.000) con Los Pipos, Los Chone Killers (900 miembros) y Los Tiguerones (1.200 miembros), se agruparon bajo el nombre de Nueva Generación. De acuerdo con las autoridades, ellos disputan con Los Choneros el control de las rutas por donde el narcotráfico envía droga, especialmente cocaína, a Estados Unidos y países de Europa. Los Lobos responderían al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.

Los miembros de Los Lobos están en las cárceles de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Santo Domingo, Guayas, Chimborazo, Azuay y El Oro. Según informó la ministra Vela, Los Lobos actúan principalmente en al menos tres ciudades: Quito, Guayaquil y Quevedo, pero buscarían expandirse a más lugares.

De las 210 toneladas de droga que se incautaron, 96 fueron decomisadas en la ciudad portuaria de Guayaquil (EFE)

Los detenidos están acusados por delitos de tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego, secuestro y asesinatos. La información oficial los acusa de al menos tres asesinatos en Quevedo y cuatro más en Quito. Además, serían los responsables del secuestro del hermano de “Don Naza”, el ex militar ecuatoriano que se volvió tendencia por captar dinero y ofrecer tasas de interés del 90 por ciento.

La ministra Vela dijo que la detención “ golpea a una de las organizaciones más grandes que opera en el país ”, pero enfatizó en que “no es posible dejar de actuar de manera estratégica en las actividades indispensables para lograr la desarticulación de los grupos de delincuencia organizada”. La ministra explicó: “ Esto es prácticamente una guerra entre el Estado, entre la sociedad ecuatoriana y los grupos de delincuencia organizada. De manera que las reacciones podemos preverlas, sabemos que se van a producir y estaremos para responder frente a cualquier acción o reacción que se produzca como consecuencia del trabajo de protección a los ciudadanos y desorganización de las bandas delictivas”.

Más droga decomisada y más asesinatos

En enero de 2022, las autoridades han decomisado 18 toneladas de droga, una cifra que multiplica las incautaciones en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se incautaron 8 toneladas. Pero así como se incrementó la cantidad de droga decomisada, también han aumentado las muertes violentas a escala nacional. Los datos muestran que los homicidios se han triplicado.

El 98% de droga incautada era cocaína. La Unidad de Antinarcóticos de la Policía ecuatoriana estima que las operaciones permitieron sacar de circulación más de 168 millones de dosis. En enero se efectuaron más de 750 operaciones policiales que resultaron en la detención de 857 sospechosos y la incautación de 63 armas, 11.798 municiones y USD 25.400 en efectivo. La droga incautada está valorada en más de USD 423 millones en los mercados internacionales.

Según datos policiales, hasta este lunes se habían incautado 201 toneladas de droga en lo que va de 2021

Sobre las muertes violentas, el incremento de estas sucedió en Guayaquil, Durán y Samborondón, donde hay cinco de los siete puertos marítimos del Ecuador. Se conoce que la droga que sale del país se moviliza a través de los puertos del país y se esconde en contenedores. En 2021, en el primer mes del año se registraron 33 muertes en esas ciudades, pero este año el número incrementó a 103, más del triple. La Unidad de Muertes Violentas de la Policía Nacional explicó que el 80,5% de los casos corresponde a violencia criminal.

La relación entre los decomisos de droga y muertes violentas no solo sería parte de una guerra de bandas sino de las tareas no cumplidas dentro de las mafias. Klodiana Lala, una periodista albanesa especializada en de crimen organizado, en el contexto del asesinato de Ergys Dashi, un operario de la mafia albanesa en Ecuador que fue asesinado en Guayaquil, explicó que “ en el momento en que el envío no va al destino, tenemos un asesinato ”, por lo que el incremento de los homicidios sería una reacción esperada cuando las incautaciones de droga aumentan.

SEGUIR LEYENDO: