El presidente electo chileno Gabriel Boric defendió a Taylor Swift en la polémica por la autoría de sus canciones

Una foto sin fecha del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, posando con una imagen de la estrella del pop Taylor Swift (TWITTER/@swiftiesxboric/via REUTERS)

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, intervino en la polémica que se generó entre las estrellas del pop mundial Taylor Swift y Damon Albarn, líder de Blur y Gorillaz, saliendo en defensa de la cantante estadounidense.

Boric, que el próximo 11 de marzo asume como el mandatario más joven en la historia de Chile, con 36 años, es un declarado admirador de Swift, cuya música conoció durante la pandemia, según contó.

La cantante estadounidense fue criticada en la prensa por Damon Albarn, por “no escribir sus propias canciones”. A través de Twitter, ella respondió al líder de Gorillaz:

“Era muy fan tuya hasta que vi esto. Escribo todas mis canciones. Tu comentario es completamente falso y muy dañino. No es necesario que te gusten mis canciones, pero es realmente jodido tratar de desacreditar mis letras”, escribió Swift.

El intercambio levantó una polémica global entre sus seguidores, en la que intervino Boric.

“Aquí en Chile tienes un gran grupo de seguidores que saben que escribes tus propias canciones desde el corazón”, tuiteó el mandatario chileno en inglés, agregando: “No tomes en serio a los chicos que necesitan insultar o mentir para llamar la atención. Abrazos desde el sur, Taylor”.

Gabriel Boric, presidente de Chile, se colocó en el bando de Taylor (Foto: Twitter/@gabrielboric)

El cantante británico le ofreció luego disculpas a Swift, que está volviendo a grabar sus primeros seis álbumes para poder controlar sus derechos. Esta maniobra surgió tras su pelea pública con el magnate de la industria Scooter Braun sobre la compra de su sello anterior, que le dio una participación mayoritaria en las grabaciones maestras (masters) de los primeros seis álbumes de la cantante y compositora. Posteriormente, Braun vendió los derechos maestros de las obras de Swift al fondo de inversión Shamrock Holdings.

Fuera de la polémica, ambos músicos estrenaron disco el año pasado. Por su parte, Taylor Swift presentó la reedición de Red, originalmente estrenado en 2012. Y Damon Albarn se tomó un descanso de sus grupos, especialmente de Gorillaz, para lanzar su segundo álbum en solista. The nearer the fontain more pure the stream flows fue estrenado a mediados de noviembre. Con un estilo más orillado hacia la composición orquestal, el autor británico dejó fiel registro de su paso por Islandia, lugar que inspiró a dicha maqueta.

(Con información de AFP)

