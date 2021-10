Odebrecht entregó más de USD 13,6 millones en sobornos a funcionarios de Ecuador entre 2006 y 2011

Nuevas planillas de Odebrecht revelan más sobornos en el país andino

Un archivo de la Fiscalía de Brasil reveló que, entre 2006 y 2011, la constructora brasileña Odebrecht –judicializada por entregar pagos a cambio de adjudicación de obras– pagó más de USD 13,6 millones en sobornos por obras realizadas en el Ecuador.

Las revelaciones fueron publicadas en un reportaje realizado por diario El Universo de Ecuador, como parte de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas.

No es la primera vez que se evidencia la relación entre Odebrecht y el gobierno ecuatoriano. El expresidente Rafael Correa fue sentenciado a 8 años de prisión por formar parte de una red de sobornos y por haber recibido “aportes indebidos” para financiar económicamente a su movimiento político, entonces denominado como Alianza País –con el que llegó a la Presidencia– a cambio de entregar contratos millonarios a empresas constructoras como Odebrecht. Con la nueva información publicada por El Universo, en Ecuador los pagos de la constructora brasileña superarían los USD 64 millones. Sin embargo, el proceso legal en Ecuador se centró en una obra del 2010 y no en los datos que ahora se han revelado sobre el periodo 2006-2011.

Expresidente Rafael Correa en una de sus sabatinas

La información se desprende de las planillas del programa encriptado de la constructora My Web Day B de la División de Operaciones Estructuradas o “el departamento de sobornos de Odebrecht”, como le dicen los investigadores, y que son parte de un nuevo expediente entregado en Lima en septiembre de este año. En las planillas están los datos de los pagos realizados por las obras y los sobrenombres de quienes recibieron el dinero. El uso de sobrenombres o alias era la forma de preservar en secreto la identidad de los funcionarios sobornados por parte de Odebrecht. En su mayoría –recalca El Universo– “se trataría de pagos no conocidos para las autoridades ecuatorianas”.

De los apodos que aparecen en la planilla, solo uno ha sido identificado. Se trata de “Miami” como se habría denominado al excontralor Carlos Pólit, que estuvo en funciones durante todo el gobierno de Rafael Correa, entre 2007 y 2017. Pólit –que también fue sentenciado por los sobornos a Odebrecht– habría recibido USD 883.000 por la Hidroeléctrica San Francisco, este sería solo uno de los pagos que realizó Odebrecht por esa obra cuyos sobornos ascienden aproximadamente a los USD 8 millones, de acuerdo a lo presentado por El Universo.

Las obras

Según la investigación publicada por El Universo, la obra por la que más se destinaron sobornos fue la de San Francisco con USD 8 millones, después está la de Baba con USD 21.000, la de Toachi Pilatón con USD 115.000 y la de Carrizal Chone en su segunda etapa con USD 50.000.

El contrato de construcción de la Central Hidroeléctrica San Francisco fue adjudicado al consorcio Odebrecht Ansaldo en 2000 a un precio de USD 286,9 millones. El contrato principal tiene diez apéndices. Según los nuevos documentos divulgados por El Universo, tres de ellos fueron firmados en 2006, es decir, la constructora brasileña pagó sobornos por esta obra ese mismo año.





La obra civil fue entregada al gobierno de Rafael Correa en 2007, pero un año después, el presidente expulsó a Odebrecht, alegando que San Francisco tenía defectos constructivos. En julio de 2010, la empresa constructora regresó después de aceptar todas las condiciones solicitadas por el régimen para la reparación del complejo hidroeléctrico. Según los nuevos documentos, se pagaron sobornos adicionales al año siguiente.

El sistema Carrizal Chone se construyó en dos fases. La Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí adjudicó estos dos contratos a la Asociación Odebrecht-Hidalgo e Hidalgo. El primero se firmó en 2002 por USD 97,7 millones. En 2006, según los archivos revelados por El Universo, la contratista entregó la primera fase y firmó el contrato de la segunda fase con un valor de contrato de USD 102,9 millones. Tras la salida de Odebrecht en 2008, la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí adjudicó un nuevo contrato a otro proveedor para completar la segunda fase. Según los documentos, Odebrecht también pagó sobornos por esta obra en 2011.

El contrato del proyecto multifuncional Baba se adjudicó en 2006. En el mismo año, la nómina de Odebrecht registró sobornos por esta obra de construcción. Luego de que la constructora Odebrecht abandonara el país, la obra fue realizada por OAS Ltd., también brasileña. Los documentos indican que Odebrecht también pagó sobornos por esta construcción en 2011.

OAS Ltd. fue investigada en Brasil por corrupción y lavado de dinero. En el proceso judicial se descubrió que su ex consultor contable utilizó USD 9.1 millones de los fondos recibidos por OAS Ltd. en Ecuador para conseguir la adjudicación del proyecto Baba.

Para la construcción de la Central Hidroeléctrica Toachi-Pilatón, Odebrecht firmó un preacuerdo con Hidrotoapi S. A. en febrero de 2006, empresa pública que en ese momento pertenecía a la Prefectura de Pichincha y que fuera suscrito en los últimos meses de mandato del entonces prefecto Ramiro Gonzáles, hoy prófugo de la justicia.

Como resultado de los cambios regulatorios realizados por el entonces presidente Rafael Correa, en 2007 se firmó el contrato para la construcción de la central hidroeléctrica con fondos del Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Energético e Hidrocarburífero (FEISEH).

Tras la salida de Odebrecht en 2008, esta obra fue entregada a la empresa pekinesa de construcción China International Water & Electric Corp-CWE. El contrato se firmó en diciembre de 2010. Odebrecht nuevamente pagó sobornos por esta obra en 2011.

En abril de 2018, el exministro de Electricidad durante el gobierno de Rafael Correa, Alecksey Mosquera, fue condenado por aceptar USD 1 millón en sobornos relacionados con Toachi-Pilatón. Fue presidente de la Comisión del Feiseh. Mosquera recuperó su libertad dos años después.

En el gobierno de Rafael Correa se reinició la construcción del Aeropuerto de la ciudad del Tena que originalmente fue una idea propuesta en el periodo de gobierno anterior, durante la presidencia de Lucio Gutierrez. El contrato fue adjudicado por USD 60 millones al Consorcio Ubicea integrado por Odebrecht, Cuerpo de Ingenieros del Ejército y Ecuador Consermin SA. El expresidente Gutierrez abandonó el poder presidencial de forma anticipada, tras la crisis de 2005 y el proyecto quedó en suspenso. Según los nuevos documentos revelados por El Universo, el soborno por esta obra se entregó un año después. En el 2008, durante la presidencia de Correa esta obra se reinició y se adjudicó entre un contrato principal y dos complementarios el valor de USD 45,4 millones al Consorcio Tena, integrado por Odebrecht y Ekron Construcciones SA.

