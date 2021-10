Luis Lacalle Pou, en el America Business Forum: “Uruguay va a comerciar con el mundo porque es el progreso y el salto que debemos dar en estos años”

Luis Lacalle Pou junto a Ignacio González, fundador de America Business Forum

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, fue el primer entrevistado este viernes en el America Business Forum 2021. En diálogo con Ignacio González -fundador del America Business Forum-, conversó sobre su gestión al frente del país y los desafíos que representó la pandemia de coronavirus. “Uruguay va a comerciar con el mundo porque es el progreso y el salto que debemos dar en estos años”, subrayó.

Respecto a las decisiones que tomó su gobierno para afrontar la crisis sanitaria expresó: “Volvería a apelar a la libertad responsable de los uruguayos”.

“Pasó una vida de la última vez que estuve acá”, comenzó su intervención el mandatario recordando que estuvo presente allí en febrero del año pasado.

“¿Qué cambió en el Luis de ese momento con el de ahora?”, le consultó González; a lo que Lacalle Pou respondió: “Hay una preparación anímico afectiva luego de asumir el gobierno. Vas aprendiendo a quienes vas a representar. Tenés que entender lo que quiere la mayoría en un país. Había un equipo muy comprometido. A los 12 días se confirman los primeros cuatro casos (de COVID-19) en el país”.

Y siguió: “Cuando no hay manual, obviamente no hay una fórmula para atender una crisis como esta. Todo tiene que ser a medida de tu país. El fin de semana del 21 al 23 de marzo de 2020 yo caminaba de un lado al otro y recibía muchos mensajes. Eran contrarios al sentido de la libertad que tienen los uruguayos. Los uruguayos demostraron que eran capaces de tener libertad y solidaridad”.

Luego reafirmó: “Volvería a apelar a la libertad responsable de los uruguayos”. Y continuó: “Ese fin de semana fue complicado. Si tomábamos otra decisión, hoy estábamos en una situación muy compleja”.

El jefe de Estado también enfatizó que el “mecanismo de las vacunas no funcionó y tuvimos que entrar a codazos a conseguir vacunas. Ahí el equipo de Presidencia... la verdad que son unos cracks. Hubo gente que se portó muy bien, que no me voy a olvidar de ellos y que hicieron que Uruguay tenga vacunas en poco tiempo”, destacó.

Luis Lacalle Pou

Respecto a las políticas de su Ejecutivo, dijo que “el país tiene los brazos abiertos para que venga gente de todo el mundo”.

“Nuestra nación es una gran nación y es una construcción colectiva. El que llega a presidente no tiene complejos refundacionales. En este mundo tan incierto, Uruguay queda ahí distinguido, no por este gobierno, sino por los que pasaron y van a venir. Uruguay ofrece paz y confianza. Eso es largo plazo. Y eso no lo asegura un presidente, lo aseguraron los que pasaron y los que vienen”, resaltó.

Y continuó: “Uruguay va a ser un lugar de llegada de mucha gente, donde los individuos van a poder disfrutar de la libertad. La libertad de pensar y expresarse sin censura. Libertad responsable con equidad, eso no es uno contra otro. Estamos con la obsesión de abrir a Uruguay al mundo. Uruguay va a comerciar con el mundo porque es el progreso y el salto que debemos dar en estos años”.

Luego dijo que “Uruguay es el país más grande del mundo”, frase que desató los aplausos; y preguntado sobre qué tiene de especial reafirmó: “Es un pueblo muy cohesionado. En Uruguay no hay grieta aunque los políticos quieran. Uno tiene que ser firme con las ideas y suave con las personas”.

Por último, remarcó: “Somos más fuertes con Brasil, Argentina y Paraguay que solos. Tenemos un rol en el Mercosur. Y ahora es decirles: ‘Muchachos, vamos a abrirnos al mundo. Somos los graneros del mundo’. Es la gente la que hace grande a un país. Por eso estoy convencido de que el país va a crecer”.

Referentes de la comunidad Latinoamericana conversan en Punta Del Este en el marco de la sexta edición de America Bussiness Forum. El evento reúne a personalidades globales del mundo de los negocios, la tecnología y la innovación, el periodismo, la cultura, el arte y el deporte.

El foro se puede seguir en vivo a través de Infobae Argentina e Infobae América. En esta oportunidad, si bien las historias de vida son el eje conductor de las entrevistas, el formato propone una mirada hacia el futuro e introduce el concepto para la cumbre: #ComeBack, Es tiempo de creer, símbolo de la esperanza de la humanidad y su poder para ponerse de pie frente a las adversidad.

