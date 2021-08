Qué es y cómo funciona el Ñeripeso, la primera criptomoneda uruguaya

A sesenta días de convertirse en criptomoneda, el Ñeripeso superó sus objetivos iniciales de captación de personas para formar parte de su comunidad. Los fundadores esperaban entre 300 y 400 usuarios en las primeras semanas. Ese objetivo lo alcanzaron en los primeros cuatro días.

Hoy, la criptomoneda uruguaya supera los cinco mil usuarios y continúa creciendo.

Crece, también, la cantidad de personas que trabajan para hacer funcionar al Ñeripeso. Montevideo Portal informó que, al día de hoy, se estiman alrededor de sesenta personas trabajando y cumpliendo diferentes roles necesarios para el mantenimiento de la criptomoneda.

Los que trabajan en la iniciativa no se conocen por su verdadero nombre. De hecho, utilizan los seudónimos de sus usuarios en la plataforma.

El Ñeripeso no funciona como una criptomoneda tradicional. No tiene correlato con otras monedas. Ni con el dólar, ni con el peso uruguayo. No existe una referencia externa que determine su valor. No está regulado, pero tiene reglas. No tiene modelo de negocio. Funciona a través de algo parecido al trueque. Quiere devolverle valor a la comunidad.

Los creadores, en su página web, lo definen así:

“El ñeripeso es un tipo de moneda virtual (activo virtual) representativo de valor, registrando en una red contable descentralizada (blockchain) y cuyo valor será dado por los usuarios de un determinado ecosistema o comunidad. Otro punto importante que debemos resaltar es que el ñeripeso, así como el bitcoin, eth y cualquier otra criptomoneda o activo virtual no tiene una regulación específica en Uruguay”.

A efectos prácticos, funciona como una criptomoneda porque utiliza ciertas características propias de estas monedas de intercambio. La diferencia es que el valor no se la da otra moneda sino que, por el contrario, el valor se lo da la comunidad que utiliza el Nieripeso.

“Una mermelada puede valer cinco whiskies, o cinco termos Stanley puede terminar valiendo como una computadora”, explicó Juan Grunwaldt, el creador de la moneda, a Montevideo Portal. El valor de cada bien intercambiado lo definen la oferta y la demanda del mismo y, gracias a ello, el Ñeripeso le ha dado valor a aquella forma antigua de intercambio, el trueque.

El futuro de la criptomoneda es incierto. Los propios creadores aseguraron que no quieren tener, ni tienen, un modelo de negocio. La evolución se dará con los propios usuarios cuyo único requisito para ser parte de la comunidad es la voluntad. No hay condiciones de edad, locación o conocimiento.

Otra forma de conseguir la moneda virtual es ofrecer cualquier cosa que agregue valor a la comunidad, lo cual será retribuido con nieripesos. Si al momento un bitcoin vale un poco más de 49.000 dólares americanos, la criptomoneda uruguaya genera su valor de una forma completamente diferente.

En entrevista con AFP, Grunwaldt comentó que como el sistema permite hacerse de ‘dinero’ gratis, “se reconoce otro tipo de valor. Se paga cuando se brinda una ayuda a alguien, o cuando alguien pasa información, o por memes. Hay maneras muy creativas de generar valor”.

Sin embargo, la propia página web del Ñeripeso advierte sobre las reglas de intercambio. Se puede generar valor, siempre y cuando lo que lo esté generando sea legal para Uruguay.

Aclaran: “Que la naturaleza de algunos elementos de un negocio o actividad no sean tradicionales o contemplados por nuestra ordenamiento jurídico no implica que el resto de las leyes y normas que rigen nuestra sociedad no le apliquen”.

Por qué “Ñeri”

Según el Diccionario Plancha de la Universidad ORT de Uruguay, las palabras “ñeri”o “amistá” significan compañero o amigo. Sin embargo, es un término que tiende a ser utilizado en contextos críticos y se ha convertido en una insignia cultural.

Grunwaldt contó el por qué llamó a su criptomoneda ñeripeso. “Con un grupo de amigos trabajamos en la cafetería de Cinemateca y el término lo venimos usando hace dos años, con respecto a ese valor intangible que se nos genera en el intercambio con personas que circulan alrededor de la Cinemateca”.

A ello agregó que, entiendo que es una palabra que juega con el prejuicio del espectro político y social, al final, significa compañerismo y confianza. “Podés tener gente que dice que es apropiación cultural y gente que dice que es apología al delito”, comenta, pero su intención es resignificarla en estos tiempos donde la palabra ha tomado otras connotaciones, lejos de su raíz y su significado real.

