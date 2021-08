Líderes de la oposición exigieron la salida del primer ministro de Perú a tan solo tres días de su nombramiento

Miles de personas participaron en una protesta contra la designación de un ultraizquierdista como primer ministro de Perú

Diversos líderes de partidos de derecha reclamaron este domingo en Lima la remoción del presidente del Consejo de Ministros de Perú, Guido Bellido, en abierto rechazo al Ejecutivo peruano, durante una marcha denominada “contra la dictadura comunista”.

La concentración de miles de personas en la avenida de la peruanidad respondió a una convocatoria de simpatizantes de los partidos Fuerza Popular de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Aprista del ex presidente Alan García, de Acción Popular (AP)y el Partido Popular Cristiano (PPC), entre otros.

La ex ministra y militante del partido Aprista Nidia Vilchez afirmó, desde un estrado, que el mandatario peruano “Pedro Castillo es rehén de Vladimir Cerrón”, el fundador del partido oficialista Perú Libre y quien habría tenido la mayor influencia en la designación del gabinete, de marcada tendencia ultraizquierdista.

El recién investido presidente peruano Pedro Castillo (d) mientras celebra con Guido Bellido luego de elegirlo como primer ministro de su Gobierno, durante una ceremonia simbólica de juramentación

“Debemos marchar a Palacio de Gobierno a pedirle a Castillo que saque a Bellido”, agregó Vílchez en referencia al primer ministro, que tiene un investigación en curso por apología del terrorismo.

Bellido ha declarado este domingo que no tiene vínculos con la banda armada Sendero Luminoso, pero el también congresista ha rendido homenaje a figuras de este grupo subversivo, como Edith Lagos, en sus redes sociales.

“Debemos pedir hoy la renuncia de Bellido, es una afrenta al pueblo peruano”, añadió la ex congresista aprista.

A su turno, el ex primer ministro aprista Jorge del Castillo aseguró que “la mitad de este gabinete es de Sendero Luminoso y la otra mitad del MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru). Esta es la paridad de este gabinete”.

La abogada Lourdes Flores, que asesoró a Fujimori en la impugnación de votos en la reciente elección presidencial, declaró a los manifestantes que “tenemos que estar juntos en el Parlamento y en las calles, en unidad de la democracia” para impedir, entre otros temas, la Asamblea Constituyente propuesta por el mandatario Pedro Castillo.

Vladimir Cerrón, líder de ultraizquierda del partido oficialista de Perú

“Cuidemos al Parlamento, seamos más inteligentes que nuestros adversarios”, agregó Flores, excandidata presidencial del PPC en 2001 y 2006.

A su vez, el congresista de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, afirmó que “pelearemos contra el comunismo hasta quemar el último cartucho”.

En la misma línea, el ex legislador y ex ministro Juan Sheput expresó que “a Guido Bellido no hay que darle la confianza (en el Congreso), al adversario se le aniquila desde el origen”.

Bellido dio inicio este domingo a una serie de reuniones con las bancadas en el Congreso antes de la presentación del gabinete ministerial en el pleno para pedir su voto de confianza.

En el caso de que el Parlamento rechace la confianza al gabinete, como proponen algunos sectores, el mandatario sólo necesitaría otro voto en contra a su Ejecutivo para estar en la potestad de disolver el Congreso, tal como hizo el expresidente Martín Vizcarra en 2019 durante una grave crisis política.

(Con información de EFE)

