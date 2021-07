De Vargas Llosa a Residente: se multiplica el repudio de los artistas e intelectuales a la represión de la dictadura cubana

Protestas del domingo en La Habana (Reuters)

El repudio a la represión de la dictadura cubana se mantiene firme en los círculos de artistas e intelectuales que han mostrado su respaldo a los manifestantes que, en una jornada sin precedentes en las últimas décadas, salieron a las calles de la isla el domingo a exigir mejores condiciones de vida al régimen castrista.

Las protestas desatadas en un pico de casos de COVID-19, duramente enfrentadas por la policía, brigadas especiales y cuerpos parapoliciales de personas afines al castrismo, ya dejaron un saldo de un asesinado, varios heridos y más de un centenar de detenidos.

Intelectuales cubanos, apoyados en la numerosa diáspora que aviva los reclamos al régimen, volvieron a pronunciarse en las últimas horas luego del respaldo inicial del domingo y lunes por parte artistas de fama internacional que hicieron eco de los activistas locales.

“El gobierno se atrinchera en el más rancio estalinismo (...). El pueblo se ha lanzado a la calle. Ante esta realidad se hace necesario un nuevo proyecto de país, donde se respeten los derechos inalienables y se consagren nuevas instituciones”, indicó Faisel Iglesias, abogado, escritor y fundador del proyecto Pacto Social, en una columna publicada por la DW.

Ismael Sambra, escritor y ex preso político de la dictadura, actualmente residente en Canadá, añadió en la misma publicación: “Lo que hace inéditas estas protestas masivas del pueblo cubano contra la tiranía castro-comunista es que surgieron espontáneamente en varias ciudades de Cuba, casi al mismo tiempo. El pueblo no aguantaba más. No hay dudas de que quiere cambios”. Además, sostuvo que “este momento inicial de explosión social nos muestra que ya comenzó el conteo, y con la libertad, la prosperidad y la democracia llegará la cura total”.

"Patria y vida", el lema de la oposición al régimen (Reuters)

Por su parte, Ileana Álvarez, directora desde España de la revista Alas tensas (única revista feminista cubana), destacó que las protestas son una “consecuencia de la falta de libertades acumuladas durante décadas, de mentir y manipular a un pueblo que no ha tenido garantizados los derechos básicos”. Además, señaló que “ha madurado y se ha consolidado una intelectualidad, y un movimiento artístico en general que ha sabido interpretar las demandas del pueblo, y ha sentido en carne propia la falta de libertades”.

Previamente, la reconocida periodista Yoani Sánchez, directora del medio cubano 14 y medio, emitió un análisis de la situación. “Ni la censura, ni el miedo, ni las detenciones, ni los golpes, ni el lavado constante de cerebro han logrado quitar esa pequeña llamita libertaria que habita dentro de todo ser humano y que por mucho tiempo ha estado dormida en esta lista. (...) Este pueblo ya no aguanta más”, señaló la filóloga en un audio.

Por su parte, la Fundación Internacional para la Libertad, encabezada por el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, emitió un comunicado en el que pidió el “fin del terrible y opresor régimen comunista”. Además de denunciar el brutal uso de la fuerza, saludaron a los manifestantes: “Apoyamos y respaldamos la valentía del pueblo cubano en su legítima defensa de la democracia y la libertad, y nos hacemos eco de su lucha”.

También se pronunció el reconocido productor musical Emilio Estefan, cuyo mensaje llegó de la mano de la ONG Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que presentaron un adelanto de la canción “Libertad”, un esfuerzo para difundir la necesidad “que el pueblo cubano tenga su oportunidad de vivir sin la sombra del totalitarismo”. Según consideró Estefan, además de ser un mensaje de solidaridad, también es un llamado a la comunidad internacional para “unirse y apoyar a los esfuerzos del pueblo cubano hacia una nueva vida”. Su esposa, la conocida cantante Gloria Estefan, comentó en CNN: “Mi sueño es dar un concierto en una Cuba libre”.

En la imagen, el productor musical, Emilio Estefan, y su esposa la cantante Gloria Estefan. EFE/Gerardo Mora/Archivo

Artistas cubanos alzan la voz

Populares músicos cubanos, como los integrantes de la orquesta Los Van Van y el pianista Chucho Valdés, expresaron en las últimas su apoyo a las manifestaciones antigubernamentales, así como su repudio por la represión policial.

“Nunca imaginé que las fuerzas del orden en Cuba fuesen a agredir a gente común y pacífica como somos los cubanos”, dijo en Facebook el compositor y guitarrista Leo Brouwer.

“Me duelen los golpes y las imágenes que veo de la violencia contra un pueblo que sale a la calle a expresar lo que siente pacíficamente”, dijo el “Caballero del Son”, Adalberto Álvarez, también en Facebook.

La cantante Haydee Milanés, hija de Pablo Milanés, uno de los principales exponentes de la Nueva Trova Cubana, afirmó que “el pueblo cubano se ha expresado y ha salido pacíficamente a las calle con sus demandas. El gobierno tiene la obligación de escucharlo”. “Es inadmisible que las autoridades estén convocando a un enfrentamiento entre cubanos”, añadió.

Las estrellas que respaldaron los reclamos

Entre el domingo y lunes, una multitud de artistas latinoamericanos alzaron la voz en defensa del reclamo por condiciones dignas de vida en la isla.

Uno de los más activos en sus redes fue el puertorriqueño Ricky Martin, cantante que realizó varios posteos en sus cuentas en redes sociales, en los que replicaba la etiqueta #SOSCuba. “Nuestros hermanos y hermanas en Cuba necesitan que informemos al mundo lo que están viviendo”, dijo tras compartir varios videos de las manifestaciones callejeras.

Ricky Martin (Reuters)

Su compatriota Residente, vocalista de Calle 13, se sumó al coro. “Entre la ineficacia del Gobierno Cubano y el bloqueo de USA tienen al pueblo jodido en medio de una Pandemia”, expresó René Pérez, nombre de pila del rapero. También, exhortó a la gente que quiera a ayudar a que “busquen una vía alterna al Gobierno” cubano como pasó con Puerto Rico tras la devastación provocada por el huracán María en septiembre de 2017, donde las protestas forzaron un cambio de las autoridades locales.

Luego fue más allá y se despachó con un contundente mensaje en Instagram: “Manifestarse es un derecho humano en cualquier parte del mundo y Cuba lleva toda una historia sin hacerlo”, agregó, y consideró que “esta manifestación nace de un pueblo cansado... Fue la gente del pueblo la que despertó”.

“Hay muchos videos en las redes sociales donde presentan la brutalidad por parte del gobierno. Y algo que no existía para los tiempos de mi padre es la cámara en los celulares. Así que no hay excusa para entender que la violencia aplicada es la misma que denunciaste por el ideal contrario. Eso mismo que denunciaste de la derecha, lo está haciendo la izquierda”, señaló el ex líder del grupo Calle 13.

Otros artistas puertorriqueños que se han expresado por la situación política son Daddy Yankee, Luis Fonsi, Kany García, Ozuna y Rauw Alejandro.

La cantante mexicana Julieta Venegas, publicó en su cuenta de Instagram un video en el que expresa toda su solidaridad con el pueblo cubano, el cual ayer tomó las calles del país para protestar y pedir el fin de la dictadura. “Estamos todo el mundo con los ojos puestos en Cuba, SOS Cuba, SOS Cuba”, clamó.

Más político se mostró el cantautor panameño Rubén Blades, para quien “no deben sorprender” las recientes protestas en Cuba, pues es “natural” que ocurran tras “más de seis décadas de una dictadura marxista sostenida a través de la represión”. Y añadió: “Lo que me extraña es que existan aún defensores absolutos de un régimen que no permite a su pueblo la oportunidad de elegir su destino democráticamente”.

También publicaron reclamos similares el comediante cubano Alexis Valdés, el ex integrante del grupo Orishas Yotuel Romero (uno de los autores del ahora himno Patria y Vida), el dúo de reguetón Gente de Zona, el cantante argentino-venezolano Ricardo Montaner.

De su lado, el régimen castrista acusó a Estados Unidos de haber lanzado la campaña #SOSCuba, utilizada por la mayoría de artistas y otros usuarios. Ahora, la mayoría del apoyo internacional no puede ser leído por los cubanos: desde el domingo al mediodía, la mayoría del internet móvil quedó inaccesible en la isla para evitar nuevas coordinaciones de protestas.

(Con información de EFE y AFP)

