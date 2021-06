Estados Unidos donará a Ecuador dos millones de vacunas de Pfizer contra el COVID-19

Ecuador recibirá vacunas donadas por Estados Unidos

Estados Unidos donará dos millones de dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 a Ecuador.

La misión de Estados Unidos en Ecuador y el Gobierno de ese país anunciaron el acuerdo de donación en una declaración conjunta en la que destacaron que se trata de una “evidencia de las sólidas relaciones” entre los países.

Este donativo se enmarca en la asignación de 14 millones de vacunas que la Administración de Joe Biden anunció que destinará a América Latina y el Caribe, para combatir la expansión de la pandemia de Covid-19.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, agradeció la donación al mandatario estadounidense y a la vicepresidenta, Kamala Harris, así como al secretario de Estado, Antony Blinken, y a la Embajada de Washington en Quito.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, agradeció la donación (FOTO: EUROPA PRESS)

Lasso comentó, en una publicación en su cuenta de Twitter, que las vacunas servirán para “apoyar los esfuerzos” del Plan de Vacunación, en concreto para cumplir su reto de inmunizar a nueve millones de personas en cien días.

Ecuador ha recibido, hasta el momento, más de 7 millones de dosis de Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, además de unidades entregadas a través del mecanismo COVAX, según información de los medios locales.

El país sudamericano ha registrado más de 457.000 casos de coronavirus confirmados desde que estalló la pandemia, y cerca de 16.000 fallecidos. según datos del Ministerio de Salud, hasta ahora en Ecuador se han aplicado más de 3,9 millones de dosis de vacunas.

CENTROS VACÍOS

Pese a los esfuerzos del gobierno ecuatoriano por conseguir las vacunas contra el COVID-19, para cumplir con el plan de Lasso para vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días, en los centros de vacunación del Ecuador se registra cerca del 25% de ausentismo, según han reconocido las autoridades sanitarias del país. Hay dos razones principales. La primera es que los ecuatorianos quieren una marca específica de vacuna y, la segunda, es que varios ciudadanos creen en mitos y teorías de conspiración que provocan que ellos le teman a la vacuna.

Ecuador ha registrado casi 500.000 casos de Covid-19 confirmados

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador ha publicado oficialmente que el ausentismo incluso bordea el 30% en algunos grupos etarios. “Se registró un 30% de ausentismo de personas mayores de 80 años, 25% mayores de 65 años; 20% en el rango de 65 años y un 10%, de ciudadanos de 64 años”, indicaron en un comunicado.

Las cifras oficiales indican que, entre el lunes 14 y el martes 15 de junio solo se vacunaron un poco más de 52.000 personas, aunque la planificación preveía vacunar a 90.000 personas cada día. En un centro de vacunación de Guayaquil, solo 1.000 personas recibieron la vacuna, a pesar de que a ese vacunatorio llegan 1.700 dosis diarias.

Fotografía de una paciente en una sala UCI, en el Hospital de Less, donde se tratan a varios pacientes con síntomas de coronavirus, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome /Archivo

El Plan 9-100 del gobierno establece fechas para que, de acuerdo al rango de edad, las personas se acerquen a los centros de vacunación y puedan recibir las dosis disponibles.

Nayib Chagerben, jefe de operaciones de los centros de vacunación, indicó al medio Teleamazonas que uno de los motivos del ausentismo es la exigencia ciudadana para aplicarse una dosis de la marca que ellos prefieren: “Que no pongo AstraZeneca porque quiero Pfizer, o no me pongo Pfizer porque quiero Sinovac. Hemos llegado a tanta controversia al punto de marcar un ausentismo en los vacunatorios”, dijo.

La razón para escoger una marca de vacuna sobre otra estaría dada porque algunas vacunas tienen un virus inactivado, “que no puede producir una infección o vacunas que usan fragmentos del virus, ya sea proteínas o ARN, en el caso de Pfizer y Moderna”, según explicó a El Comercio, Rodrigo Henríquez, salubrista, profesor de la UDLA y coordinador general de desarrollo estratégico de la Salud.

(Con información de Europa Press)

SEGUIR LEYENDO