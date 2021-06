Chile: familia enterró el cuerpo de otra persona por error

Un cuerpo es retirado desde una morgue, en Chile (Foto: REUTERS/Ivan Alvarado)

Un horrible caso se vivió en Chile durante las últimas horas luego de que una morgue entregara el cuerpo equivocado a una familia que lo sepultó el pasado 31 de mayo. Este error se gatilló en el Hospital San Camilo, ubicado en la localidad de San Felipe, en la Quinta Región de Chile.

Según lo que ha informado el centro de salud responsable de este error, el “evento adverso” tuvo su desarrollo el 31 de mayo pasado, específicamente en la morgue COVID-19, donde se produjo “la entrega de un cuerpo a la familia que no correspondía, el cual fue sepultado el mismo día”.

Según la información entregada por el centro de salud, el cuerpo que debía ser entregado se trata de Margarita Núñez, de 93 años, quien fue intercambiada por error por una mujer de similares características físicas, según lo explicado por el director del recinto de salud, Ricardo Salazar.

Sobre este hecho se refirió uno de los familiares de Margarita. Se trata de Natalia López, nieta de la fallecida intercambiada erróneamente, manifestó que cuando estaban haciendo los trámites funerarios, su madre “sé que es mi mamá”. Incluso, hubo roces al interior de esta familia por desconocer a quién se estaba velando.

Sin embargo, el protocolo funerario fue estricto: no hubo posibilidad de saber quién estaba siendo velado.

Con el paso de los minutos, la insistencia de la familia rindió frutos. Personal de la funeraria y de la morgue revisaron las bolsas mortuorias y en ese momento se percataron de que Margarita Núñez no estaba. “En este momento sé que la sepultaron en algún lugar, pero no sé en qué tumba”, recalcó Natalia. La nieta además sostuvo que “el cementerio parque El Almendral está tratando de arreglar esto, me dicen que mi abuela la tienen ellos, pero cómo me lo aseguran. Estamos desconcertados, angustiados porque tenemos que esperar no sé cuánto tiempo para que saquen a mi abuela y no sé cómo es el protocolo de exhumación de una persona con COVID”, manifestó Natalia.

En tanto, el hospital responsable de este error salió al paso y trató de explicar el origen de este graso error. En primer lugar, el hospital manifestó que iniciará una investigación para esclarecer los hechos, para evitar que errores como estos se repitan en el futuro.

“De inmediato, la dirección del establecimiento se contactó con ambas familias para informar lo sucedido, oportunidad en que junto con entregar las disculpas correspondientes, se informó que todas las acciones necesarias para revertir esta situación serán realizadas a la brevedad, de la misma forma que las investigaciones que sean necesarias para esclarecer los hechos”, informó el hospital mediante un comunicado.

De igual manera, el hospital se comprometió a seguir adelante en este proceso junto a la familia. “Esta dirección acompañará durante todo el proceso a las familias afectadas, brindándoles todo el apoyo que sea necesario en los diversos ámbitos, ya sea, legales, administrativos o psicológicos”, manifestaron.

Sobre el otro cuerpo intercambiado, el hospital manifestó que se mantiene en el lugar, debido a que “por motivos de cuarentena de su familia, no había sido retirado”. Además, la Fiscalía Regional confirmó que ya se recepcionó la denuncia por los hechos descritos.

SEGUIR LEYENDO: