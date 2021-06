El partido de Lula rechazó la decisión de albergar la Copa América en Brasil

En la imagen, el expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. EFE/ Fernando Bizerra Jr./Archivo

El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, que lidera el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó este lunes que el país sea la sede de la Copa América que se debía realizar en Argentina y Colombia.

El PT pidió el lunes al Supremo Tribunal Federal la suspensión de las negociaciones vinculadas a la realización de la Copa América por el “riesgo a la salud de la población, futbolistas y de las delegaciones extranjeras”.

“La realización de la competencia, de última hora y sin transparencia, es irresponsable y pone en riesgo a la salud de la población y las delegaciones extranjeras”, dice el comunicado del PT, que acusan a Jair Bolsonaro de violar el artículo 196 de la Constitución Federal que obliga al gobierno a garantizar la salud de la población.

“¡Y nos enteramos que (el presidente, Jair) Bolsonaro autorizó la realización de la Copa América aquí en Brasil! ¿Esto es serio? ¿En medio de la pandemia, la llegada de la tercera ola, riesgo por falta de camas y suministros y con vacunación lenta? ¡Increíble!”, señaló en redes sociales la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann.

El Gobierno de Bolsonaro aún no se ha pronunciado sobre la decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) de que Brasil sea la nueva sede de la Copa América, a partir del 13 de junio próximo, a pesar de que la pandemia continúa fuera de control.

En la imagen, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann. EFE/Sebastião Moreira/Archivo

Sin embargo, el organismo agradeció a Bolsonaro, al Gobierno y a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), por “abrir las puertas de ese país al que es hoy en día el evento deportivo más seguro del mundo”.

A las críticas del PT, alienado ideológicamente con el presidente argentino, Alberto Fernández, que recusó que su país albergase todos los partidos de la Copa América por la crítica situación sanitaria, similar a la que atraviesa Brasil, se ha sumado el líder del Partido Democrático Laborista (PDT), Ciro Gomes.

“La cuestión no es que te guste o no te guste el fútbol. ¡Yo lo adoro! La cuestión es no jugar con la vida de los brasileños y no hacer demagogia a cambio de la muerte de inocentes”, expresó en su perfil de Twitter.

El líder laborista brasileño, ex candidato presidencial en 2018, pidió a una comisión parlamentaria que investiga la gestión de la pandemia en el país que llame a declarar al presidente de la CBF, Rogério Caboclo, entre otras autoridades deportivas.

Vista general del Estadio Nacional Mane Garrincha en Brasilia, Brasil. 31 de mayo de 2021. REUTERS/Ueslei Marcelino

“La comisión de la covid tiene que actuar preventivamente y convocar al presidente de la CBF y a las autoridades deportivas para saber qué cuidados se tomarán para la realización de la Copa América”, subrayó.

Con 462.000 muertes y 16,5 millones de infectados, Brasil es el país de Latinoamérica más azotado por el coronavirus; el segundo del mundo con más muertes, después de Estados Unidos; y el tercero con más positivos, por detrás de los norteamericanos y la India.

En los últimos siete días, Brasil ha reportado una media de cerca de 62.000 contagios y 2.000 muertes asociadas a la covid-19 en el país, donde después de algunas semanas de tímida tregua la curva de infectados ha vuelto a crecer.

Con información de EFE

SEGUIR LEYENDO: