EEUU exigió a Cuba tratar con “dignidad y respeto” a Luis Manuel Otero Alcántara, el artista hospitalizado y declarado “prisionero de conciencia” por Amnistía Internacional

Luis Manuel Otero Alcántara (EFE/ Yander Zamora)

Estados Unidos expresó este viernes su preocupación porque el régimen cubano trate “con dignidad y respeto” al artista disidente Luis Manuel Otero Alcántara, internado sin comunicación desde hace casi tres semanas en un hospital de La Habana, mientras Amnistía Internacional lo declaró “prisionero de conciencia”.

“Pedimos que @LMOAlcántara y todos los cubanos sean respetados y tratados con dignidad”, señaló en Twitter la embajada de Estados Unidos en La Habana. Washington “ha expresado su solidaridad con el pueblo cubano y su preocupación que el gobierno los trate con dignidad y respeto”, agregó.

“¿Cómo es posible que un paciente en un hospital no tenga derecho a visitas o un teléfono?”, cuestionó.

El régimen cubano acusa a Otero Alcántara, de 33 años, de tratar de manipular la situación política y estar financiado y manejado por el centro de reflexión estadounidense Instituto Nacional Demócrata.

Miembro del contestatario Movimiento San Isidro (MSI), un colectivo de artistas universitarios opositores, Otero Alcántara fue trasladado el 2 de mayo a un hospital de La Habana en el octavo día de haberse declarado en huelga de hambre.

Con esa protesta exigía la devolución de obras de las que fue despojado por agentes de seguridad y reclamaba el cese del acoso policial en su contra y libertad artística.

En noviembre pasado integrantes y simpatizantes del MSI se habían atrincherado en la casa de Otero Alcántara en San Isidro, dando lugar a una manifestación de 300 artistas e intelectuales para pedir libertad de expresión, algo inédito en la isla.

Al declarar este viernes a Otero Alcántara “prisionero de conciencia” por tercera vez, Amnistía Internacional instó “al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y a otras autoridades cubanas a que lo pongan en libertad”, en un comunicado publicado en la página de la organización en Internet.

El artista disidente “ha sido privado de su libertad únicamente por expresarse pacíficamente y debe ser liberado inmediatamente y sin condiciones”, señaló la directora de AI para las Américas Erika Guevara.

Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI). EFE/Yander Zamora/Archivo

La ONG denunció que desde que fue llevado al hospital, el artista está “bajo supervisión o el control de funcionarios de seguridad del Estado y con visitas muy restringidas de sus familiares directos”. Asimismo, “no parece tener acceso a su teléfono ni al mundo exterior”, añadió.

Amnistía ya había convocado el jueves a los simpatizantes de Otero a escribir una carta a Díaz-Canel pidiéndole su liberación.

Otros activistas y allegados de Otero Alcántara confirmaron que no tiene acceso a un teléfono y que solo algunos familiares cercanos pueden visitarlo en el hospital Calixto García, donde patrullas de la Policía castrista custodian la entrada desde hace varios días.

“Está en un estado de secuestro prácticamente, porque no tiene comunicación con el exterior como cualquier otra persona ingresada en un hospital”, sentenció la periodista independiente Iliana Hernández, que asegura llevar un mes bajo arresto domiciliario por su activismo contra el régimen.

La bailarina Chabelly Díaz, una de las personas más cercanas a Otero Alcántara, confesó estar preocupada: “Sus familiares dicen que él está bien, pero yo fui al hospital y no me dejaron pasar. Yo pienso que algo ocultan muy bien. No me dejan verlo ni a mí”.

Otras personas que se acercaron a ver al disidente, en cambio, fueron arrestadas por la Policía o multadas en la puerta del hospital, según denunciaron los activistas.

(Con información de AFP y EFE)

