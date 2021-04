Represión en Cuba: las fuerzas del régimen secuestraron al artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara y se robaron sus obras

Luis Manuel Otero Alcántara, artista, disidente y líder del Movimiento San Isidro (EFE/ Yander Zamora)

El sábado las fuerzas de seguridad de la dictadura cubana acataron nuevamente la sede del Movimiento San Isidro (MSI), en La Habana Vieja, y secuestraron al artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encontraba en arresto domiciliario desde hacía unos días. Además de ser secuestrado, los órganos represivos del régimen también robaron las obras del disidente.

Después de varias horas detenido de manera irregular, Otero Alcántara regresó a su casa y advirtió que saldrá a la calle si no recupera las obras que la dictadura se robó. “Ellos dicen que no las rompieron, que solo las llevaron. Dicen que me las devolverán (…) Si no me devuelven la pinchas, salgo para la calle”, expresó al portal ADN Cuba.

“El arte no lo rompe nadie. Yo, Luis Manuel Otero Alcántara, artista visual cubano, estoy en prisión domiciliaria en contra de mi voluntad. Voy a salir a las 4:00 p.m. y no volveré hasta que no me devuelvan mis obras intactas, incluyendo el garrote vil y una disculpa pública por Díaz-Canel. Un artista no puede realizarse en una dictadura”, apuntó en sus redes sociales.

En diálogo con Cubanet, un testigo del violento allanamiento reveló que una policía mujer ingresó a la sede del movimiento disidente y “arrancó todo lo que tenía hecho con chicles y papeles de caramelos de la pared”. Se trata de la última serie creada por Otero Alcántara, llamada Garrote Vil, que cuestiona las políticas represivas del régimen.

Luis Manuel Otero Alcántara creó un "garrote vil" para denunciar las políticas represivas del régimen cubano

“Habrá consecuencias ante la violencia, ante la arbitrariedad, ante esa estrategia asquerosa de los actos de repudio, ante el odio...ya quedó demostrado, somos muchos los que PENSAMOS y sabemos que es momento de decir basta!!! Por cada obra que rompieron hoy de Luis Manuel Otero Alcántara surgirán miles, por cada golpe un acto de amor que les condenará a la pena”, escribió la también activista y curadora de arte Claudia Genlui Hidalgo.

Durante el operativo del sábado también fue detenida la activista, poetisa y rapera cubana Yenisleydis Borroto Vega, conocida como Áfrika Reina, quien fue trasladada “descalza” a Infanta y Manglar. De Otero, en cambio, se desconoció su paradero durante las horas que permaneció secuestrado por las fuerzas del régimen.

“La ignorancia que consume a este país es vergonzosa. Su miedo parte de la mediocridad. SAN ISIDRO NO ESTÁ SOLO!!! Alcántara y África son artistas, no son delincuentes. Los criminales son esos que alzan su voz y son capaces de destruir”, agregó Hidalgo, quien instó a sus compatriotas a no doblegarse más “ante una dictadura que solo vela por sus propios intereses”.

Disidentes cubanos denunciaron que mientras allanaban la sede de San Isidro, en Alamar, a tan sólo unos metros de la casa de los artistas Iris Ruiz y Amaury Pacheco, llegó un camión de la policía cubana. Desde entonces, la zona se encuentra custodiada por efectivos del régimen. En Lawton, sede de las Damas de Blanco, también tiene un operativo permanente, y activistas de otras provincias han denunciado situaciones represivas.

La policía del régimen reprime y vigila a la disidencia cubana

Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, había iniciado el pasado viernes una obra para protestar contra el estado de sitio que mantiene la policía cubana sobre él. Como parte de la iniciativa estaría sentado en un garrote vil ocho horas diarias, por cinco jornadas. “Desde hoy estaré durante 8h diarias por 5 días sentado en un Garrote Vil, días en los que permanezco sitiado por el DSE, convoco a las autoridades a qué accionen este torno y me ejecuten públicamente”, escribió en su cuenta de Instagram.

El objetivo de la obra era exhibir la nueva ola represiva del régimen contra activistas y opositores, en el marcodel VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), en el que Raúl Castro dejó la presidencia del Partido.

Castro, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y hermano del fallecido dictador Fidel Castro, propuso el viernes un diálogo respetuoso con Estados Unidos, poco después de anunciar que abandonará el cargo, el más importante en el régimen comunista de partido único.

“Ratifico desde este congreso del Partido la voluntad de desarrollar un diálogo respetuoso y edificar un nuevo tipo de relación con los Estados Unidos”, sin renunciar “a los principios de la revolución y el socialismo”, dijo en el primer día del octavo congreso del Partido Comunista.

Raúl Castro anunció su retiro como jefe del Partido Comunista de Cuba (REUTERS/Sven Creutzmann)

Sesenta años después de que Fidel proclamara el carácter socialista de la revolución cubana, su hermano Raúl, de 89 años, presidió a puerta cerrada su último congreso del Partido Comunista.

La histórica reunión, que durará cuatro días, marca la salida de este líder revolucionario y dictador desde el 2006, y el ascenso de una nueva generación. De hecho será reemplazado el actual presidente cubano Miguel Díaz-Canel, de 60 años, quien de ahora en más concentrará el poder.

