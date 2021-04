Denunciarán a Sebastián Piñera ante la CIDH: lo acusan de presionar a medios de comunicación chilenos

Dos denuncias en menos de una semana de llamados telefónicos del presidente Piñera y asesores a un dueño de un canal de TV y un director ejecutivo de otro, motivaron la presentación de los antecedentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humamos CIDH por "presiones presidenciales"

La cadena de televisión chilena La Red anunció que presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el presidente del país, Sebastián Piñera, acusándolo de “presiones”. La presentación es consecuencia de un llamado telefónico de una asesora presidencial al dueño del canal, en la que esta le recriminó su “línea editorial”.

El 15 de marzo, el programa “Mentiras Verdaderas” de ese canal emitió una entrevista a Mauricio Hernández Norambuena, un ex guerrillero chileno condenado a 30 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato del senador chileno Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, hijo de Agustín Edwards, dueño de la cadena de diarios nacionales El Mercurio.

Allí, el ex guerrillero manifestó que el asesinato del senador fue un “error político”, pero a la vez lo calificó como “una operación ética” debido a la alta influencia que mantenía en el régimen de Augusto Pinochet.

Las declaraciones generarno molestia en el gobierno chileno, y funcionarios expresaron su incomodidad en declaraciones públicas. Sin embargo, una asesora de Piñera, Magdalena Díaz, expresó ese mensaje al dueño de La Red, Ángel González, en la mencionada llamada.

“Su canal se fue a la izquierda (…) el daño que se le hace a la democracia con esta línea editorial es complicado pues genera divisiones en el país”, habrían sido algunas de las palabras de la asesora al empresario.

El canal de televisión chileno La Red es que el medio que anunció la presentación de los antecedentes a la Comisión Internacional de Derechos Humanos para denunciar lo que es considerado un atentado a la libertad de expresión

Díaz también le habría solicitado a González que interviniera en la gestión del Director Ejecutivo de La Red en Chile, Víctor Gutiérrez, algo que el primero rechazó.

Tras la emisión de la entrevista, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, manifestó que consideraba un “hecho grave” que el ex guerrillero hubiese respondido las preguntas del medio de comunicación, pero destacó: “no conozco una regla que impida que den entrevistas a los reos rematados”.

La polémica entrevista la dio el ex guerrillero Emilio Hernández Norambuena a través de un teléfono celular desde el interior de la cárcel donde cumple condena por el asesinato del senador Jaime Guzmán

Un conflicto que escala

La polémica entre el medio de comunicación y el gobierno chileno escaló un grado más el pasado miércoles, luego que la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) contactara a Gutiérrez y a representantes de los demás canales del país para extender una “minuta de trabajo conjunto”.

A través de un correo, el presidente del organismo que agrupa a los canales de TV abierta de Chile Anatel, Ernesto Corona escribió: “adjunto para su evaluación y comentarios la Minuta de Trabajo que el señor Subsecretario de las Culturas y las Artes, don Juan Carlos Silva, ha tenido la amabilidad de remitirnos como propuesta de trabajo conjunto después de la reunión sostenida, vía zoom, con él”. El subsecretario aludido es un funcionario del gobierno de Sebastián Piñera, encargado de la administración de recursos económicos destinados a la difusión de contenidos, dinero que llega a los canales de televisión.

Sin embargo, la invitación no cayó bien en La Red, sobre todo tras el mencionado episodio, y catalizó una dura respuesta por parte Gutiérrez. “Ernesto, agradezco tu buena intención. Pero me parece un mal chiste del Ministerio de Cultura. Ahora aparecen. ¿Buscan limpiar imagen al gobierno? Un poco tarde para eso. La Red, NO postulará, ni pedirá nada al gobierno”, expresó.

Gutiérrez además manifestó al presidente de Anatel que “intimidar y censurar con llamadas y seguimientos e intervenciones telefónicas a los periodistas y canales, no es democrático. Es dictatorial”, haciendo alusión al espionaje del Ejército de Chile a las comunicaciones de periodistas chilenos que investigaron casos de corrupción militar o violaciones a los derechos humanos en los últimos años.

“La variante Piñera”: el otro conflicto de La Moneda

La tensión entre el gobierno chileno y los canales de televisión escaló aún más en las últimas horas, luego de que Chilevisión se diera a conocer que Piñera habría llamado personalmente a Jorge Carey, presidente ejecutivo del canal, para quejarse por críticas en contra de su gestión.

Julio César Rodríguez, conductor y periodista a cargo del programa "Contigo en la Mañana" del canal Chilevisión y quien aludió al Primer Mandatario chileno con la frase "Variante Piñera", lo que habría generado la molestia en La Moneda

La llamada habría ocurrido luego que el animador y periodista Julio César Rodríguez criticara la gestión del gobierno durante la segunda ola de la pandemia, afirmando que en Chile existe “la variante Piñera” debido a las aglomeraciones provocadas el pasado 31 de marzo en la comuna de Quilicura, en Santiago, para obtener el permiso de circulación de automóviles el día que vencía el plazo. Rápidamente el concepto “variante Piñera” se transformó en tendencia en redes sociales.

“Le piden a la gente que se quede en casa pero obligan a pagar el permiso (de manera presencial). La verdad es que así no se puede”, dijo Julio César Rodríguez, para añadir después que “esto no es ni la variante brasileña, ni la variante de Nueva York, esta es la variante Piñera, así le vamos a poner, es una variante gubernamental”.

Desde La Moneda salieron rápidamente a desmentir la supuesta llamada. “Es falso que el Presidente haya llamado o hablado con Jorge Carey y nadie de la Presidencia lo ha llamado”.

El senador Alejandro Navarro presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago “por la vulneración y amenaza en el legítimo ejercicio de las Garantías Constitucionales establecidas en el Artículo 19 de la Constitución”.

De acuerdo al congresista, que además es miembro de la Comisión de DDHH del Senado, “este recurso lo presentamos en favor de Víctor Gutiérrez, Director Ejecutivo La Red, por la vulneración a su legítimo derecho a la libertad de expresión, libertad de prensa y ejercicio del periodismo; y en favor de diversas personas que sienten amenazado su derecho a la libertad de ser informados, incorporado en la libertad de expresión de acuerdo a estándares internacionales y la ley chilena vigente”, declaró.

“El llamado que realizó la asesora del Presidente de la República al dueño de un canal para buscar censurar la información que este transmite, solo confirma la forma autocrática que tiene Piñera de hacer las cosas, tal como con aquel telefonazo para detener el proyecto de Punta de Choros, o el reclamo que hizo hace unos días a Chilevisión, tras los comentarios del conductor Julio César Rodríguez”, afirmó.

