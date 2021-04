Indignación en Chile: guardias de un supermercado le negaron el ingreso a una mujer de 100 años por no tener el permiso sanitario

Una polémica se registró en Chile esta semana cuando guardias de un supermercado le negaron el ingreso al recinto a una mujer de la tercera edad, argumentando que no contaba con el permiso sanitario correspondiente para comprar alimentos, que se puede gestionar en un sitio web.

Las imágenes de la negativa fueron captadas por testigos y se volvieron virales en poco tiempo y llegaron a los titulares de los principales medios locales. La decisión causó indignación entre los usuarios, quienes criticaron que no se haya hecho una excepción a favor de la mujer, identificada como Isolina Grandón.

Quienes viven en Chile deben tramitar permisos sanitarios desde la plataforma www.comisariavirtual.cl para desplazarse e ingresar a recintos comerciales, debido a la cuarentena total por la que atraviesa el país por la segunda ola de coronavirus. Pero, como lo refleja este caso, no todos pueden hacerlo con facilidad.

Grandón acudió a un supermercado ubicado en la comuna de Maipú, en Santiago, con la intención de comprar una pechuga de pollo y otros víveres esenciales. Sin embargo, al llegar a la entrada, los guardias se cruzaron en su camino y le exigieron el permiso. Al no tenerlo, la vigilancia decidió no dejarla pasar.





La decisión de los guardias provocó la molestia de otros clientes, quienes le preguntaron al personal del supermercado por qué no la dejaba entrar considerando que la mujer tenía poca movilidad, no contaba con acceso a internet para sacar el permiso, y tampoco sabía usar un celular. Sin embargo, el guardia insistió en que si la dejaban pasar, él corría el riesgo de perder su trabajo.

“Le traté de explicar que ella no tenía cómo sacar el permiso, no sabe ocupar un teléfono y él sigue insistiendo que no podía darle el acceso, ya que si él lo hacía perdía el trabajo”, agregó una testigo sobre esta situación.

Una persona que se encontraba en el lugar añadió que otra mujer ingresó al recinto comercial y compró la pechuga de pollo que necesitaba la mujer de 100 años, quien vive sola porque su hermana falleció a causa del coronavirus.

La versión de la mujer

Con el pasar de las horas, Isolina Grandón entregó su versión de los hechos. Según su testimonio, al llegar al supermercado ella le explicó al personal que solamente quería comprar una pechuga de pollo, pero no la dejaron entrar. “Yo le dije, voy solamente a comprar el alimento para el almuerzo, voy a comprar una pechuga de pollo”, aseguró la mujer.

Sin embargo, cuando los guardias no la dejaron ingresar, Isolina les enumeró las causas de por qué no estaba sin permiso. “Yo no he podido ir a sacar mi permiso porque yo no sé dónde ir, y porque no puedo salir de mi casa lejos. Yo me retiré porque qué más iba a decir, qué más iba a hacer. Me quedé ahí, al lado de la cajera”, declaró la mujer.

Luego de que el caso se hiciera conocido, Isolina reflexionó que los guardias del supermercado “tendrían que ser un poquito más amables. Conscientes de que también en el mundo hay mucha gente que necesita, no tan solo porque tiene hambre, sino porque tiene razones de sobra”, finalizó la mujer.

La versión del supermercado

En tanto, las autoridades de la cadena de supermercados indicaron a través de un comunicado de prensa que “lamentamos la situación que afectó a una clienta en nuestro supermercado de Plaza Maipú y entendemos que pudo pasar algunos inconvenientes”.

Además, explicaron que hacer excepciones en casos como estos, “puede tener graves consecuencias para la salud de las personas”. Desde la empresa detallaron también que “hemos actuado con apego a las disposiciones de la autoridad sanitaria” porque de esta forma “podremos enfrentar entre todos la crisis que afecta al país”, concluyeron.

