Renunció el ministro de Salud de Ecuador, el tercero que deja el puesto desde el inicio la pandemia

El ex ministro ecuatoriano de Salud Rodolfo Farfán junto al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y la vicepresidenta, María Alejandra Muñoz, el 11 de marzo de 2021, en el Palacio de Gobierno en Quito (EFE/Cecilia Puebla)

El ministro ecuatoriano de Salud, Rodolfo Farfán, renunció este viernes al cargo para el que fue designado el 1 de marzo, en coincidencia con la publicación por un medio local de unas polémicas listas de privilegiados en la vacunación contra el COVID-19.

Farfán dimite apenas 21 días después de su predecesor, Juan Carlos Zevallos, quien dejó también el cargo en medio de críticas por presunta “vacunación privilegiada”, entre ellos de su madre en un centro geriátrico.

La Secretaría General de Comunicación confirmó la dimisión del ministro sin entrar en detalles.

El medio La Posta difundió este viernes que entre los allegados vacunados están la mujer del presidente Lenín Moreno, Rocío González; el ministro de Defensa Oswaldo Jarrín, y Fredy Miño, el funcionario que empuja la silla de ruedas del presidente.

También el ex presidente de la República Oswaldo Hurtado, el ex ministro de Economía Pablo Better y el rector de la UDLA Carlos Larreategui, entre muchos otros.

Por el momento, ninguna fuente oficial, ni los propios mencionados, han confirmado esas vacunaciones, aunque sí lo han hecho otros hace unas semanas.

Cuarto ministro de Moreno

Farfán es el cuarto ministro de Salud en el Gobierno de Lenín Moreno desde que entró en funciones en mayo de 2017 -concluye su mandato dentro de dos meses- y el tercero que renuncia desde que comenzó la pandemia en febrero de 2020.

Por el momento, la Secretaría de Comunicación no ha ofrecido las razones esgrimidas por Farfán para su renuncia, aunque en redes circula una carta personal que alude a “estrictos motivos personales”.

Antes que él, estuvieron Zevallos, de marzo de 2020 a marzo de 2021; Catalina Andramuño, de julio de 2019 a marzo de 2020, y Verónica Espinosa, de mayo de 2017 a julio de 2019.

Espinosa renunció por críticas públicas sobre la canasta de medicamentos y Andramuño por falta de presupuestos para afrontar la pandemia.

Por su parte, Zevallos renunció e inmediatamente abandonó territorio ecuatoriano hacia EEUU, donde residía antes de su designación, en medio de un proceso legislativo en su contra en la Asamblea Nacional, que calificó un juicio de censura por críticas a su gestión.

Imagen de archivo del ex ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Zevallos (REUTERS/Santiago Arcos)

Las críticas contra él arreciaron cuando apareció una lista de supuestos beneficiarios de las vacunas en las que aparecían políticos y personalidades afines al Gobierno, aunque el Ejecutivo no ha aceptado la validez de dicha lista.

También por el lento proceso de vacunación entre enero y febrero, desafío que Farfán asumió.

Investigaciones en marcha

La renuncia de Farfán ocurre dos días después de un allanamiento de la Fiscalía a las instalaciones del Ministerio de Salud como parte de la investigación que vincula a Zevallos con casos de vacunación irregular, es decir, de gente no contemplada en los criterios de las Fases 0 y 1.

“Las versiones obtenidas evidencian que se tiene un registro detallado de las personas vacunadas, lo que hace presumir que existe información que ha sido ocultada y que serviría para la investigación que lleva adelante la Fiscalía”, informó el miércoles el organismo.

La Fiscalía también allanó el mismo día las instalaciones de la gerencia del hospital de Quito “Pablo Arturo Suárez”, donde se incautaron “listas reservadas” de vacunados privilegiados.

Hasta este viernes, en Ecuador se había aplicado la primera dosis de la vacuna a 121.054 personas, en un proceso que inició el 21 de enero.

El Gobierno del presidente Moreno ha anunciado una inversión de 200 millones de dólares en la adquisición de unos 20 millones de dosis para vacunar en este año a unos 9 millones de personas, el 60 por ciento de la población.

La dimisión de Farfán se suma a la de otros seis ministros y secretarios de Gobierno en lo que va de año, a falta de sólo dos meses para que concluya la gestión de Moreno.

Desde el 24 de mayo de 2017, más de 90 ministros y secretarios nacionales han pasado por las distintas carteras del Ejecutivo.

Con información de EFE

