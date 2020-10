Desde ex políticos a personalidades de la TV: quiénes son los potenciales candidatos a redactar la nueva Constitución de Chile

Nombres de candidatos a redactar la nueva Constitución chilena

Tras aprobar por abrumadora mayoría el Plebiscito para redactar una nueva Constitución Nacional, la sociedad chilena debe dar otro paso hacia ese objetivo. En abril de 2021 deberán concurrir nuevamente a las urnas para elegir a los 155 integrantes de la Convención Constituyente. Los partidos políticos, que serán el filtro para las candidaturas, ya se organizan para conformar las listas con los nombres de quienes buscarán estar entre quienes redacten la nueva carta magna del país latinoamericano.

El plazo para inscribir a los candidatos es el 11 de enero de 2021. No obstante, considerando que el triunfo del “apruebo” era altamente anticipado, los conglomerados comenzaron hace semanas a seleccionar posibles nombres, entre los que se destacan dirigentes sociales, académicos, ex autoridades del mundo político y figuras de la televisión.

Las próximas semanas serán importantes para quienes aspiran a ocupar un escaño en la Convención. La oposición buscará capitalizar el porcentaje del Apruebo. Para ello sus líderes deberán alcanzar acuerdos que hasta ahora eran esquivos. El oficialismo, en tanto, deberá saber optimizar el 20 por ciento del rechazo.

Al igual que sucede en la Cámara Baja, los candidatos representarán a sus distitos. Chile Vamos, el pacto oficialista, ya tiene claridad sobre la lista única. La decena de nombres que han barajado tienen disponibilidad para participar. Cabe recordar que, según la reglamentación, se debe cumplir con la paridad de género que exigirá la conformación del órgano constitucional.

El Partido por la Democracia PPD, ubicado en la centro izquierda política del país andino, ya dio a conocer algunos nombres. Piensa jugar al lado del PRO, partido Progresista, liderado por el ex diputado y ex candidato presidencial, Marco Enríquez Ominami. En el caso de esta alianza, ya presentó como carta al ex ministro en gobiernos de la extinta Concertación, Nicolás Eyzaguirre.

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, ha liderado un proceso de llamados y recepción de solicitudes de interesados e interesadas en participar en el proceso. Según reportaron medios locales, el ahora pre candidato a la presidencia, Francisco Vidal, ex ministro vocero emblemático de los gobiernos de Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, está conformando una plantilla que garantice competitividad. Eyzaguirre competiría por un escaño y el ex senador Carlos Ominami, padre de Marco Enríquez Ominami, iría por un cupo por una región importante, la de Valparaíso.

Como independiente, una conocida y que gusta por su nulo pasado político activista es la periodista Lucía López. Otro que se encuentra en un buen momento por su exitosa carrera en TV es el doctor Sebastián Ugarte. Otro nombre que surge desde las personalidades de la TV es la del periodista Pablo Millas.

Uno de los nombres que más ha despertado reacciones, es el de Magdalena Piñera, la hija del Primer Mandatario Sebastián Piñera, que sería carta de Renovación Nacional RN, mismo partido de su padre. La buena experiencia con hijos de actuales autoridades ha dado resultado en los últimos procesos eleccionarios. Por la misma razón también se ha pensado en Francisca, la hija del ministro de Defensa, Mario Desbordes, bien evaluado en las encuestas.

En las próximas semanas se comenzarán a producir renuncias de ciertas autoridades con trayectoria en el actual Gobierno. Todo apunta a que la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell y la alcaldesa de Lampa, Graciela Ortúzar, estarían con el documento listo para ponerse a trabajar con miras a sus candidaturas a Convencionales.

La nueva oposición, el pacto del Frente Amplio FA, trabaja en destacar a dirigentes sociales, especialmente con quienes no son personalidades ya listas construidas de anteriores procesos políticos o figuras de la televisión. Así, los nombres que baraja corresponden a sociólogos e intelectuales que trabajan en las bases del conglomerado. Uno de ellos es el sobrino nieto del ex Presidente Patrico Aylwin, el abogado Sebastián Aylwin.

Desde el que fuera el partido más importante de la ex Nueva Mayoría, la Democracia Cristiana, ya se han presentado algunas cartas. La ex ministra Laura Albornoz, el ex presidente del partido, Ricardo Ormazábal y la hermana del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, hija del también ex Mandatario Eduardo Frei Montalva son algunos de ellos.

Un político con experiencia, el militante UDI, Pablo Longueira anunció que será candidato. En su pasado político cuenta haber sido diputado, senador, ministro del primer Gobierno de Sebastián Piñera. Longueira, además, sigue como uno de los 10 acusados por delitos en el Caso SQM y que pedirá reclusión para él

Desde la Unión Demócrata Independiente UDI, el ex senador y ex ministro Pablo Longueira es uno de los que más polémica ha despertado, tras anunciar su candidatura a Constituyente. Se trata del perfil de candidato que va a la segura, sin embargo, sigue defendiéndose en los medios tras ser imputado por corrupción. Para armar la lista competitiva que se plantea este partido integrante de la coalición gobernante, la idea es que el actual ministro de Economía, Lucas Palacios, deje su cartera para ser candidato. Lo mismo harían Julio Isamit, actual titular de Bienes Nacionales; y dos alcaldes: Rodrigo Delgado, de la populosa comuna de Estación Central, quien no podrá volver a postularse en el mismo cargo; y Virginia Reginato, acusada de malversar fondos en la Municipalidad de Viña del mar.

También han sido mencionadas la ministra de Transportes, Gloria Hutt, y las subsecretarias Lorena Recabarren y Pamela Gidi. Uno de los partidos nuevos, integrantes del Frente Amplio, Convergencia Social, incluye al cineasta Marcelo Ferrari y el actor Ignacio Achurra.

En el Partido Socialista, si bien no se ha revelado una lista contundente, si se encuentran trabajando sobre la base de un político conocido, el ex senador y presidente del conglomerado Camilo Escalona.

Como independiente también asoma el nombre del periodista Patricio Fernández, panelista de programas de debate político y ex director de un influyente medio de comunicación. Otro de los convocados, es el escritor Jorge Baradit, quien ha obtenido una favorable respuesta tras la publicación de literatura sobre la historia desconocida de Chile. También las periodistas María Olivia Monckeberg y Patricia Politzer, todos cercanos a la centroizquierda.

Desde la Federación Regionalista Verde Social, partido presidido por el diputado Jaime Mulet, se ha especulado con el nombre de la modelo Adriana Barrientos. Conocida por ser frecuente referencia del espectáculo y la farándula chilena. En la lista, también esperan contar con otra actriz, Ana María Gazmuri.

Los nombres, por ahora, si bien son preliminares, ya han generado reacciones desde todos los ámbitos. Los partidos políticos tienen una tarea fundamental, que será capitalizar en poco tiempo, el caudal político de la alta participación en el Plebiscito. Repetir nombres de antiguos nombres de la política, hijos e hijas de políticos en ejercicio y figuras de la televisión seguirán siendo las cartas, esto pese al mensaje ciudadano, que así como ha exigido una nueva Constitución, también pide que los nombres de los actores de la política se renueven de cara al futuro social y político del país andino.

