Evo Morales: “Alberto Fernández no sólo me salvó la vida, también salvó el proceso de cambio”

Evo Morales junto a Alberto Fernández

El ex presidente de Bolivia Evo Morales habló del proceso electoral en su país tres días después del triunfo de su candidato, Luis Arce. “ Alberto Fernández no solo me salvó la vida, sino también salvó el proceso de cambio ”, afirmó en una entrevista radial este miércoles.

Morales analizó la realidad política de Bolivia y habló de los desafíos que le espera a su agrupación, el Movimiento al Socialismo (MAS), cuando asuma el poder nuevamente. “ Va a haber presión para separarnos de Arce ”, reconoció, en diálogo con El Destape Radio.

“Todo el año dijimos que no hubo fraude. Pasó casi un año de las elecciones de 2019. Bolivia es un país pacifista y democrático. Con seguridad vamos a pasar el 55% de los votos”, anticipó mientras aún se aguarda el resultado definitivo de los comicios del domingo en los que venció su delfín.

Respecto a lo ocurrido en octubre del año pasado, Morales reflexionó: “El golpe fue por el litio. No quieren que el Estado industrialice el litio. No aceptan que los movimientos sociales también pueden ser gobierno y con los resultados que conoce todo el mundo”.

Luis Arce junto a Evo Morales en febrero de este año en Buenos Aires (REUTERS/Agustin Marcarian/Archivo)

Luego enfatizó: “Somos el único país del mundo en el que se postergaron tantas veces las elecciones” por la pandemia de coronavirus y reconoció que las movilizaciones de agosto “desgastaron” al MAS.

“ Los cortes de camino desgastan . Estaban convencidos que después de eso llegaban a la segunda vuelta. Si lograban que renunciara (el candidato Luis Fernando) Camacho hubieran tenido el 44% pero igual hubiéramos ganado”, subrayó.

“Desde Estados Unidos hicieron renunciar a los candidatos de derecha, primero a (Jeanine) Áñez e incluso presionaron a Camacho”, acotó.

Consultado sobre la gestión del gobierno interino de Áñez fue contundente. “ Dejan un país donde se ha destrozado la economía nacional . Ya antes de la pandemia. Aumentaron la pobreza. Un millón de bolivianos van a bajar de la clase media a la clase pobre. Ahora estamos con más del 10% de desempleo”.

Sin embargo, se mostró optimista de cara al futuro: “Ahora tenemos experiencia en gestión pública. Es una cuestión de tiempo pero vamos a salir adelante”.

Luis Arce (REUTERS/Ueslei Marcelino)

Respecto a su relación con Arce, expresó: “Va a haber presión para separarnos. Primero quisieron enfrentarme con Álvaro (García Linera, ex vicepresidente). EEUU está en una fuerte campaña para proscribir a Evo”.

Morales también dijo que no son “vengativos” y pidió unidad al pueblo. “ Invito a los opositores a hacer un gran pacto de unidad para salir adelante con nuestro modelo económico. El modelo que implementamos dio resultados”.

“Hay una dura campaña para criminalizar a Evo. Hace más de un mes y medio dije que íbamos a ganar con más del 50% de los votos. Me dijeron que soy el mejor encuestador. En el pueblo donde nací sacamos el 99,2 %. En el área rural de todo Bolivia, 85 por ciento”, remarcó.

Respecto a la Argentina, manifestó: “Estoy muy agradecido con el gobierno argentino y con el pueblo argentino. Nos hemos reunido antenoche con Alberto (Fernández) y aproveché para agradecerle. Siempre fue el presidente más preocupado por nosotros. No solo me salvó la vida, sino también salvó el proceso de cambio”.

Por último, criticó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, al responsabilizarlo del “golpe”. “Si tuviera algo de ética y moral, debería renunciar a la OEA”. Y confesó que tiene “mucha presión de distintos movimientos sociales” para volver a Bolivia. “Lo estamos evaluando. Tarde o temprano volveré a Bolivia”, concluyó.

