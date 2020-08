Los audios de la llamada entre Abdalá Bucaram y el preso israelí asesinado que comprometen al ex presidente de Ecuador

Los audios que comprometen a Abdalá Bucaram





El ex presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, detenido este miércoles a la madrugada por una caso de supuesta “delincuencia organizada”, permanece en la ciudad costera de Guayaquil, donde es atendido en una casa de salud, pese a que en un principio se anunció su traslado a Quito.

En las últimas horas, se conocieron audios que comprometen a Bucaram, dado que se lo escucha conversando con Shy Dahan, el israelita fallecido, su abogado y su hijo, Jacobo Bucaram. En el diálogo, el ex mandatario le dice al israelita: “Tú me das la mano, yo te doy la mano”.

Luego, Bucaram sostiene: “Mira, vamos a tratar de arreglar las cosas que van mal. Lo primero, yo voy a tratar de meter al abogado para que vaya donde ti de aquí al día lunes. Vamos a ver como hablamos con la penitenciaría. Tienes el abogado y luego él te va a acompañar a esa audiencia cuando sea el día de la audiencia. De ahí segurísimo te van a llevar a un tribunal y en ese tribunal es que nosotros podemos actuar. En ese momento nosotros actuamos”.

Ante esto, Shy Dahan le responde con cierta sospecha: “¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro? ¿No vas a sacar solo a tu hijo en eso?”.

Imagen del ex presidente ecuatoriano Abdala Bucaram (c) escoltado a la Unidad de Flagrancia, tras ser detenido en Guayaquil (Ecuador). (EFE /Marcos Pin /Archivo)

Tratando de darle tranquilidad, el ex mandatario le contesta: “Pero si tú siempre vas a estar ahí. ¿Cómo yo puedo sacar a mi hijo sin sacarte a ti?”.

“Es por eso que pregunto, no sé como funciona, por eso pregunto”, responde incrédulo Dahan.

En otro pasaje de los audios difundidos en las últimas horas, Dahan pregunta: “¿Y tú conoces ahí al juez y todas esas cosas?”.

“Cómo no? Mi abogado los conoce también. ¿Cómo no?”, contesta Bucaram.

Ahí aparece en escena el abogado del ex jefe de Estado: “Mira, te voy a poner una nota de voz para que veas como nos pasan el dato. Escucha: ‘Se pidió la nulidad, se resolvió que no hay ninguna nulidad y de ahí suspendió... Entonces me acaba de llamar para decirme pilas con eso ahí‘. Entonces, tenemos contacto para monitorearlo al J... Ella es nuestra persona dentro del Consejo de la Judicatura de Santa Elena”, afirma el letrado.

Por último, se lo escucha a Shy Dahan decir: “Jacobo (refiriéndose al hijo de Bucaram), yo no soy mentiroso. Nadie llegó, nadie habló. Ayer tú me dices abogado van a llamar. Nadie llamó, ningún gente ha venido a aquí a hablar conmigo. La audiencia mía va a empezar a las 10″.

Ante eso, Jacobo Bucaram, prófugo de la Justicia, contesta: “El abreviado está arreglado. Está arreglado el abreviado”.

Abdalá Bucaram, ex presidente de Ecuador (EFE/Archivo)

El estado de salud de Bucaram y el caso en el que está implicado

Personas allegadas al ex gobernante indicaron que Bucaram era atendido en el hospital “Abel Gilbert Pontón” de Guayaquil, donde fue trasladado tras ser aprehendido en su domicilio.

Bucaram, de 68 años y que padece afecciones cardíacas, aparentemente no podría viajar a Quito por su condición de salud, por lo que la audiencia de formulación de cargos se realizaría en la misma Guayaquil, mediante un enlace de videoconferencia con el tribunal de Quito que esperaba su comparecencia.

El ex mandatario, que gobernó el país entre agosto de 1996 y febrero de 1997, fue detenido tras un allanamiento a su vivienda.

“La madrugada de hoy (miércoles) la Policía de Ecuador ha detenido al ciudadano Abdalá Bucaram Ortíz y a dos agentes de tránsito del municipio de Quito. Serán puestos de inmediato a órdenes de la justicia”, escribió la ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, en su cuenta de Twitter.

María Paula Romo tuit

Además, la televisión y en redes sociales se difundieron las imágenes del allanamiento cuando el acusado yacía en la cama de su dormitorio junto con su esposa, Rosita.

Según la Fiscalía del Estado, Bucaram y un funcionario de la Agencia de Tránsito del Municipio de Quito fueron detenidos en operaciones simultáneas en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada.

Además, en este caso estaría involucrado un hijo de Bucaram, Jacobo, y tres funcionarios de la Agencia de Tránsito de la capital, contra quienes se inició una investigación en mayo pasado, por la presunta relación con dos israelíes detenidos por supuesta corrupción en la provincia costera de Santa Elena.

Uno de los israelitas detenidos fue asesinado el pasado sábado en una cárcel de Guayaquil donde estaba recluido con otro israelita-australiano, quien resultó herido.

Ambos eran investigados por la presunta venta irregular de insumos médicos para afrontar la pandemia del coronavirus y mencionaron a Jacobo Bucaram como su supuesto cliente.

El sábado anterior, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) indicó que el israelita habría recibido “presumiblemente golpes con un objeto contundente en la cabeza, que le causó la muerte”.

Según medios locales, el israelita fallecido, Shy Dahan (se lo escucha en los audios), a quien se lo registró en el proceso judicial como Sheinman T., fue uno de los dos detenidos que aseguró haber negociado insumos médicos con Jacobo Bucaram.

Imagen de la detención anterior (@FiscaliaEcuador)

Además, los dos individuos habrían falsificado documentos para, presuntamente, hacerse pasar por representantes de la DEA estadounidense en Ecuador.

En junio se informó, además, que uno de los sospechosos tenía orden de detención en Estados Unidos y en Panamá por estafa.

La detención del ex presidente Bucaram y el allanamiento en su domicilio de Guayaquil ha levantado una oleada de críticas en redes sociales por la “espectacularidad” del allanamiento, captado por la cámara de un canal de la televisión local.

Al respecto, la ministra Romo explicó horas después del allanamiento que había pedido tener mesura en el trabajo de la Policía.

“Solicité evitar la exposición innecesaria y garantizar que el trabajo de la Policía se enmarque en el estricto apego a la ley y no a la espectacularidad”, dijo Romo.

De su lado, la Fiscalía General del Estado, en un comunicado, precisó que uno de los agentes fiscales que participó en el allanamiento había relatado que en la operación el camarógrafo de una estación de televisión había ingresado a la vivienda de Bucaram por una puerta lateral, antes de que los agentes del Ministerio Público lo hicieran.

El agente habría exigido al camarógrafo que se retirara de la vivienda, añadió la Fiscalía en el escrito, en el que asegura que ha solicitado “explicaciones a las autoridades competentes” y que iniciará investigaciones para “determinar responsabilidades sobre lo sucedido”.

