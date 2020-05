Áñez destituyó al ministro de Minería de Bolivia por sus “expresiones racistas”

La presidente interina de Bolivia, Jeanine Áñez

La presidente interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció la destitución del ministro de Minería de país, Fernando Vásquez, tras sus “expresiones racistas” al haber afirmado que no tiene los “requisitos” físicos para pertenecer al Movimiento Al Socialismo (MAS) al ser “blanco”.

“Como presidenta he decidido la destitución del ministro Vásquez por sus expresiones racistas. En este gobierno no se acepta corrupción ni discriminación alguna. Bolivia es una familia donde todos somos iguales”, afirmó Áñez a través de su cuenta de Twitter.

Vásquez se ha disculpado por sus expresiones y ha asegurado que respondía “con ironía” ante su vinculación con el MAS. “Debo pedir disculpas por las expresiones vertidas, ya que ello me pinta bajo una luz de racismo que no expresa lo que soy, debería haberme expresado de una manera más formal que no hubiera motivado interpretaciones equivocadas”, aseguró, según recoge el diario local ‘El Deber’.

Las declaraciones del ya ex ministro han generado una gran polémica y han sido criticadas por varios diputados y senadores.

“Ahora, con respecto a mi vinculación con el MAS creo que no tengo ni los requisitos porque para ser masista, hay algunas especificaciones inclusive de identidad. Tengo ojos verdes, pelo crespo, soy blanco. No quiero discriminar, pero esas mis condiciones no hacen que yo sea compatible con el resto de las personas del Movimiento Al Socialismo”, sostuvo Vásquez este viernes en una entrevista con la emisora Fides Potosí.

Ex presidente boliviano Evo Morales le habla al candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, durante un encuentro partidario en Buenos Aires, Argentina.

Las palabras de Vásquez llevaron a la bancada parlamentaria del MAS, mayoritaria en el Congreso bicameral, a pedir a Áñez en un comunicado público "la inmediata destitución de dicha autoridad, ya que sus palabras tienen alto contenido racista y discriminador"

Morales, que se halla asilado en Argentina tras dimitir en noviembre pasado luego de casi 14 años en el poder, escribió en Twitter que “el racismo es un delito contra el que debemos luchar como sociedad”.

El empresario Samuel Doria Medina, compañero de fórmula de Áñez, que buscará la presidencia del país en las próximas elecciones generales, todavía sin fecha asignada, exigió más temprano en Twitter que el ministro se disculpara públicamente.

“Calificar a los demás y a uno mismo por el color de su piel y sus ojos es un acto de ignorancia y estupidez del tamaño del (nevado) Illimani (que corona la ciudad de La Paz)”, escribió.

