Con Eva Copa también coincide el presidente de la Cámara de Diputados, Efraín Choque, militante del MAS. El asambleísta dijio que no se tratará el proyecto de ley mientras dure la cuarentena y los legisladores sólo están dispuestos a arriesgar sus vidas reuniéndose para tratar asuntos sanitarios y económicos derivados del coronavirus. Adelantó que una vez se levante el aislamiento total del los ciudadanos pueden analizar y hasta devolver el documento al Tribunal Electoral, ya que notan que no hay consenso entre los partidos sobre la franja de tiempo definido para la realización de la votación. Choque considera que el Tribunal debe acordar con las organizaciones políticas y, si no lo hace, la Comisión de Costitución de la Cámara de Diputados se encargará de buscar los consensos con los representantes de los ocho candidatos presidenciales.