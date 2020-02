En junio del 2000, Ataucusi enfermó y se murió. Sus seguidores estaban seguros de que iba a resucitar al tercer día. Mantuvieron expuesto el cadáver hasta que se dieron cuenta que la profecía no se iba a cumplir. Lo enterraron de apuro y comenzaron a buscar respuestas. El antropólogo Juan Ossio, que estaba en ese momento en ese lugar. “Cuando la gente tiene fe puede encontrar muchas explicaciones. Por ejemplo, ellos hacían el cálculo de cuándo iba a llegar el Fin del Mundo. Como fallaban las fechas, comenzaron a decir: bueno, lo que sucede es que Dios ha dado una tregua a la humanidad y como no hemos llegado a expandir el movimiento a los cuatro cantones de la Tierra, le ha dado la potestad a Ezequiel Ataucusi para que él tome la decisión de cuándo debe llegar el Fin del Mundo. Ese día será cuando él se vista con la túnica roja y azul, que es como lo representan. Allí hay una semejanza con la figura del Inca, que tenía la capacidad de detener el tiempo. La divinidad de Ataucusi tiene la capacidad de poder decretar el Fin de la Humanidad. Cuando no resucitó, la gente empezó a decir: bueno, resucitó en nuestros corazones”.