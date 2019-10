Al respecto, Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, indicó: “No tengo la certeza de que eso está ocurriendo en mi comuna. Lo que sí he observado, pero no he tenido la posibilidad de chequear, es que se ponen varios vehículos cerca de un supermercado. Ayer (el martes), por ejemplo, teníamos como cuatro cuadras de vehículos esperando la posibilidad de volver a entrar a un local de ese tipo. Pero no puedo asegurar que sean de narcotraficantes, no he hecho esa investigación y Carabineros no me ha mencionado que eso esté ocurriendo en la comuna”. En declaraciones recogidas por el periódico citado, agregó que “los saqueos no tienen nada que ver con las demandas sociales”.