El lunes, el mandatario afirmó que las autoridades identificaron “un país que puede ser el del origen del petróleo” que se esparce por unas 132 playas, en nueve estados del nordeste, pero este martes evitó dar detalles sobre el presunto responsable. “Es reservado, no puedo acusar a un país. Si resulta que no es ese país, no quiero crear problemas con otros países”, afirmó a los periodistas que le consultaron si el petróleo procedería de Venezuela. El diario Folha de San Pablo citó un reporte confidencial de Petrobras que señala a esa nación como posible origen.