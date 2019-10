En su turno Lacalle Pou dijo que “el Frente Amplio incumplió promesas y por eso no es creíble. El doctor Vázquez, y Astori, en el 2015, decían que no iba a ver impuestos, y mintieron. ¿A cuál de los tres Daniel Martínez le creo? Al Martínez que va a tener que aplicar el programa del FA, que establece en tres o cuatro puntos la suba de impuestos, al Martínez que decía ante los empresarios que el que asegurara que no va a aumentar impuestos no entendía, o el que debía que no iba a aumentar impuestos también antes empresarios”, se preguntó.