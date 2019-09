Esa es una posibilidad que apoya el testimonio de Jacinto, un treintañero del que aquí no revelaremos el nombre porque es el cabecilla de una clica de la Mara Salvatrucha en el municipio de Soyapango, en San Salvador. Según comenta, "calmarse", que en lenguaje pandilleril significa refrenar los asesinatos, se ha convertido en una bandera común para los miembros de esas estructuras. A diferencia de 2012, dice, esta vez no ha llegado una orden de alguien a quien consideren con mayor autoridad dentro de la pandilla, como un líder nacional, pero han entendido que "no ganarán nada" si convierten a este gobierno en su enemigo "tan temprano" en la gestión.