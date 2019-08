Una persona que trabajó durante muchos años con Rosario Murillo, y que pidió no se mencionara su nombre hace la siguiente interpretación: "Ella necesita ser dueña de algo. Usa los símbolos como 'marca de ganado'. Primero fue su letra, esa cursiva de los slogans es su puño y letra, luego el fucsia que no pego tanto y tuvo que volver al rojinegro que antes rechazó por ser bandera de guerra. ¡Ahora ella siente que está en guerra y no tiene marca! Está buscando como apropiarse del azul y blanco".