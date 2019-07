En la primera instancia habían sido condenados a cadena perpetua ocho acusados, todos en ausencia: el dictador boliviano Luis García Meza y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez; el ex presidente peruano Francisco Morales Bermúdez, el ex ministro de ese país Pedro Richter y el militar retirado Germán Ruiz; los chilenos Hernán Ramírez y Rafael Ahumada, y el ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco, quien se encuentra en prisión domiciliaria en Montevideo.