"Es muy importante que la comunidad internacional no deje de atender y seguir de cerca la situación en Nicaragua, estamos ante una dictadura y ante una dictadura hay que redoblar la presión y no ceder", afirmó en diálogo con Infobae José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. "Si no se mantiene la presión, no habrá posibilidades de una transición a la democracia", enfatizó.