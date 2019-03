Después de que se conocieran los datos oficiales, los dirigentes de la oposición volvieron a pedir la cabeza del ministro. El senador y precandidato presidencial por el Partido Nacional Luis Lacalle Pou escribió en su cuenta de Twitter que los gobiernos del Frente Amplio tuvieron "presupuesto, recursos humanos, mayoría parlamentaria, respaldo popular" y aun así no pudieron cumplir con la promesa de bajar los delitos. "No saben o no pueden lidiar con la seguridad pública. Fracasaron", concluyó.