"Me preocupa de Argentina la inestabilidad económica, saber para dónde va ese país. El capital es cobarde. Se disparó el dólar. Y nosotros estamos tan hermanados… Se tomó la decisión (de reestablecer la exoneración) del IVA para los turistas en la próxima temporada pero no sé si basta. Y a nosotros la temporada sí nos importa. Entonces ¿cómo no me va a preocupar?", analizó Topolansky.