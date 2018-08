El gobierno chileno anunció una ley para regular el funcionamiento de empresas como Uber o Cabify, pero el sindicato de taxistas de Chile ya anunció que la norma no resuelve la ilegalidad de las empresas de pasajeros por internet. Sin embargo, el vocero de Conataxi consideró que las negociaciones con las autoridades no avanzan. "El diálogo se terminó con este Gobierno hace mucho tiempo porque aquí no había nada que regular".