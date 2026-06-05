Ortega Cano reacciona al demoledor reproche de Gloria Camila a Rocío Carrasco: "Ella se beneficia económicamente"

Ortega Cano, en imagen de archivo (Europa Press)

Ortega Cano se ha mantenido en silencio ante la polémica que rodea el estreno del documental dedicado a Rocío Jurado, a dos décadas de su fallecimiento. El extorero, que fue marido de la artista, eludió pronunciarse sobre las declaraciones de su hija Gloria Camila Ortega, quien expresó su rechazo al proyecto impulsado por Rocío Carrasco, hermana de Gloria y también hija de la cantante

A 20 años de la muerte de Rocío Jurado, su hija Rocío Carrasco ha anunciado el estreno del documental La más grande, una serie sobre la trayectoria y la vida personal de su madre que llegará a Movistar Plus+ el 25 de junio. El proyecto desató el rechazo de Gloria Camila Ortega, que cuestionó que ni ella ni su hermano José Fernando hayan sido tenidos en cuenta, pese a que también son hijos de la cantante.

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La joven lo planteó el pasado jueves en el plató de El tiempo justo, en Telecinco, después de que Carrasco considerara “absurdo” su enfado: “A mí lo que me parece absurdo es que una vez más me tenga que ver en la situación de que la que mi hermano y yo no existimos para una cosa pública de mi madre que se hace a beneficio económico”.

Hace 20 años de la muerte de Rocío Jurado (Europa Press)

Gloria Camila contra Rocío Carrasco

“Aunque no seamos herederos universales, tenemos el mismo derecho por ser hijos cuando se habla de la vida privada, artística o íntima de mi madre. Ya son dos veces que se ha hecho algo públicamente con un beneficio económico y que con Gloria y José Fernando no se ha contado”, afirmó Gloria Camila.

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En esa línea, sostuvo que el homenaje responde a un fin “lucrativo” y reclamó acceso previo al contenido por tratarse, según dijo, de aspectos “íntimos, privados, personales y artísticos” de Jurado. “Yo no digo que haya un diario, digo que en el caso de que existiera un diario, no sé el contenido de la serie porque no se ha contado con nosotros en ningún momento”.

“José y yo tenemos el mismo derecho a conocer el contenido previo a lo que se haga de una serie documental. Lo que sea íntimo, privado, personal y artístico de mi madre tenemos el derecho legal. La ley nos ampara”, aseguró en el plató del formato presentado por Joaquín Prat.

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La reacción de Ortega Cano

Gloria Camila también indicó que está en contacto con sus abogados ante la posibilidad de iniciar acciones legales por lo que describió como referencias a “una autobiografía inédita” que se haría pública en el documental y que, según su versión, desconoce. En su intervención, añadió: “Ella dijo que lo que encontró lo había destruido. En su momento tuvo que mentir a la audiencia porque ante la jueza dijo que no había diario”.

Tras el cruce público, el extorero José Ortega Cano, quien fuera marido de Rocío Jurado, evitó pronunciarse. A su llegada a Las Ventas, se limitó a responder: “No, eso ya, me perdonáis”, sin aclarar si respalda a su hija o si considera que debería demandar a Carrasco por el documental sobre Jurado.

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