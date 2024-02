Gabriela Guillén, en el hospital con su hijo tras las informaciones sobre su patrimonio y el de Bertín Osborne

Gabriela Guillén y Bertín Osborne se han convertido en una fuente inagotable de noticias y, tras salir a la luz que el presentador podría convertirse en el nuevo (y millonario) fichaje estrella de la próxima temporada de 'Masterchef Celebrity', diferentes medios de comunicación se han hecho eco de su importante patrimonio económico, que afectaría directamente a la paraguaya si las pruebas de ADN demuestran que su bebé es hijo del artista. Y es que la economía de Bertín está más que saneada. Con una impresionante trayectoria tanto en televisión -ha presentado numerosos programas en diferentes cadenas en las últimas décadas- como en el mundo de la canción -su caché por concierto rondaría los 40.000 euros- el cantante ha tenido buen ojo para los negocios y posee varias empresas con activos millonarios que se dedican a sectores de lo más variados al margen de su faceta artística. Y es que posee una empresa de alimentación, su propia marca de vinos o una colonia que lleva su nombre, además de ser imagen de una conocida marca de ropa, de una compañía de reclamación de deuda... Ingresos millonarios que se suman a su patrimonio inmobiliario, cuya joya de la corona es la impresionante finca de 40 hectáreas que posee en Sevilla -donde reside- y que se estaría planteando reconvertir en un exclusivo hotel rural. Mientras está claro que la economía de Bertín está más que saneada, la de Gabriela Guillén es toda una incógnita. A raíz de los complementos de lujo que ha estrenado en los últimos días -dos bolsos de una firma de lujo valorados en más de 2000 euros cada uno- diferentes medios de comunicación han investigado sobre su patrimonio. La paraguaya no tiene ninguna sociedad a su nombre, y aunque tras salir a la luz su relación con el presentador se dijo que era fisioterapeuta, lo cierto es que sería esteticista y su trabajo consistiría en hacer tratamientos de presoterapia, masajes y maderoterapia en una cabina alquilada en el negocio de un amigo. Por tanto, no poseería dos centros de belleza como se dijo en un principio. De ahí que muchos cuestionen cómo se puede permitir Gabriela su alto nivel de vida, ya que a su gusto por la moda se uniría su pasión por los viajes, llegando en algunas ocasiones a viajar en avión privado. Informaciones ante las que la modelo guarda absoluto silencio. Este jueves la joven ha acudido al hospital con su bebé y, aunque ha tranquilizado asegurando que su visita se debía a una revisión pediátrica del pequeño, ha evitado pronunciarse sobre su patrimonio y el del cantante de rancheras. "No voy a deciros nada. El bebé está muy bien gracias" ha afirmado molesta, sin aclarar qué le parece que se esté diciendo que ella saldría beneficiada económicamente si finalmente las pruebas de ADN demuestran que su hijo también es hijo de Bertín.