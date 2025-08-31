Rescatan a siete menores de Alaska abandonados por su padre en Yucatán

Los menores fueron sustraídos por su propio padre tras un conflicto con su madre. Foto: (SSP Yucatán)

El pasado viernes 29 de agosto, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Yucatán rescataron a siete menores de edad, de entre seis meses y 11 años, que se encontraban solos en una vivienda ubicada en el fraccionamiento Residencial Solana, al poniente de Mérida.

Los niños fueron localizados luego de una denuncia por desaparición presentada por su madre, quien acusó a su pareja sentimental de haberlos sustraído tras un conflicto familiar.

De acuerdo con el informe oficial, la madre de los menores, originaria de Alaska, Estados Unidos, al igual que el padre de los niños, relató ante el Ministerio Público que había sido víctima de violencia física por parte de su pareja durante una discusión.

Autoridades fueron alertadas por el hallazgo de los niños en un domicilio en Mérida. Foto: (SSP Yucatán)

Tras solicitar medidas de protección, la mujer se retiró de su domicilio en el puerto de Chelem, municipio de Progreso. Sin embargo, al regresar, descubrió que sus hijos ya no estaban en el lugar.

Preocupada por el paradero de los niños, la mujer recibió versiones de que podrían encontrarse en un hotel al norte de Mérida. Al acudir al sitio, el personal del establecimiento le negó información, por lo que decidió solicitar apoyo a la SSP y a la Fiscalía General del Estado. Gracias a las labores de investigación y reportes ciudadanos, las autoridades localizaron a los menores en un predio del fraccionamiento Residencial Solana.

Al lugar acudieron elementos del Sector Poniente, agentes de la Unidad Especializada para la Prevención de la Violencia Familiar y de Género (UNIPREV), paramédicos y personal de la Policía Estatal de Investigación (PEI). Los menores fueron encontrados solos dentro del inmueble, en condiciones que aún están siendo evaluadas por las autoridades correspondientes.

Posteriormente, los niños fueron trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, donde se reencontraron con su madre. Los siete menores quedaron bajo resguardo de la autoridad para dar inicio a los trámites legales pertinentes y garantizar su protección.

Autoridades ya están desarrollando las investigaciones correspondientes sobre el caso. Foto: (iStock ilustrativa)

La situación ha generado gran conmoción entre la comunidad meridana, tanto por la presunta sustracción de los menores como por el abandono en el que fueron encontrados. Vecinos del fraccionamiento donde fueron localizados reportaron a las autoridades la presencia de los niños sin supervisión adulta, lo que permitió acelerar el operativo de rescate.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el paradero del padre, quien presuntamente trasladó a los menores al sitio donde fueron hallados. Las autoridades continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar las medidas legales a seguir en contra del presunto agresor.

La Secretaría de Seguridad Pública reiteró su compromiso con la atención oportuna de los casos de violencia familiar y destacó la importancia de las denuncias ciudadanas para la pronta localización de personas en situación de riesgo.