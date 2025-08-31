América

Rescatan a siete menores de Alaska abandonados por su padre en Yucatán

La madre habría denunciado ser víctima de violencia física ejercida por su pareja sentimental antes de que sus hijos fueran sustraídos

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Los menores fueron sustraídos por
Los menores fueron sustraídos por su propio padre tras un conflicto con su madre. Foto: (SSP Yucatán)

El pasado viernes 29 de agosto, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Yucatán rescataron a siete menores de edad, de entre seis meses y 11 años, que se encontraban solos en una vivienda ubicada en el fraccionamiento Residencial Solana, al poniente de Mérida.

Los niños fueron localizados luego de una denuncia por desaparición presentada por su madre, quien acusó a su pareja sentimental de haberlos sustraído tras un conflicto familiar.

De acuerdo con el informe oficial, la madre de los menores, originaria de Alaska, Estados Unidos, al igual que el padre de los niños, relató ante el Ministerio Público que había sido víctima de violencia física por parte de su pareja durante una discusión.

Autoridades fueron alertadas por el
Autoridades fueron alertadas por el hallazgo de los niños en un domicilio en Mérida. Foto: (SSP Yucatán)

Tras solicitar medidas de protección, la mujer se retiró de su domicilio en el puerto de Chelem, municipio de Progreso. Sin embargo, al regresar, descubrió que sus hijos ya no estaban en el lugar.

Preocupada por el paradero de los niños, la mujer recibió versiones de que podrían encontrarse en un hotel al norte de Mérida. Al acudir al sitio, el personal del establecimiento le negó información, por lo que decidió solicitar apoyo a la SSP y a la Fiscalía General del Estado. Gracias a las labores de investigación y reportes ciudadanos, las autoridades localizaron a los menores en un predio del fraccionamiento Residencial Solana.

Al lugar acudieron elementos del Sector Poniente, agentes de la Unidad Especializada para la Prevención de la Violencia Familiar y de Género (UNIPREV), paramédicos y personal de la Policía Estatal de Investigación (PEI). Los menores fueron encontrados solos dentro del inmueble, en condiciones que aún están siendo evaluadas por las autoridades correspondientes.

Posteriormente, los niños fueron trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, donde se reencontraron con su madre. Los siete menores quedaron bajo resguardo de la autoridad para dar inicio a los trámites legales pertinentes y garantizar su protección.

Autoridades ya están desarrollando las
Autoridades ya están desarrollando las investigaciones correspondientes sobre el caso. Foto: (iStock ilustrativa)

La situación ha generado gran conmoción entre la comunidad meridana, tanto por la presunta sustracción de los menores como por el abandono en el que fueron encontrados. Vecinos del fraccionamiento donde fueron localizados reportaron a las autoridades la presencia de los niños sin supervisión adulta, lo que permitió acelerar el operativo de rescate.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el paradero del padre, quien presuntamente trasladó a los menores al sitio donde fueron hallados. Las autoridades continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar las medidas legales a seguir en contra del presunto agresor.

La Secretaría de Seguridad Pública reiteró su compromiso con la atención oportuna de los casos de violencia familiar y destacó la importancia de las denuncias ciudadanas para la pronta localización de personas en situación de riesgo.

Temas Relacionados

Niños abandonadosYucatánAlaskamexico-noticias

Últimas Noticias

El grupo terrorista Hamas confirmó la muerte Mohammed Sinwar, el jefe militar en la Franja de Gaza

El anuncio se produce meses después de que Israel informara sobre su abatimiento en un ataque en mayo, mientras que la organización no ofreció detalles sobre las circunstancias de su muerte

El grupo terrorista Hamas confirmó

Un recorrido por arteba, a través de 14 obras de grandes artistas

El itinerario incluye creaciones de Xul Solar, Berni, Derbecq, Martorell, Maresca y Kuitca entre otros, ideal para disfrutar la gran feria de arte que se realiza en Costa Salguero

Un recorrido por arteba, a

La industria manufacturera de China acumuló su quinto mes de caída y evidencia el desgaste del modelo impuesto por Xi Jinping

El índice gerente de compras (PMI), indicador de referencia del sector, se situó en 49,4 puntos, ligeramente por encima de los 49,3 registrados en julio, pero todavía por debajo del umbral de 50 que separa la expansión de la contracción

La industria manufacturera de China

Mariana Enriquez en Australia: “Trabajo por las mañanas, no necesito de la noche para escribir cosas oscuras”

Desde Launceston, en la isla de Tasmania, la escritora argentina cuenta su nueva vida al otro lado del mundo. Además, habla de su proyecto con Pablo Larraín y adelanta que su nueva novela se publicará en 2026

Mariana Enriquez en Australia: “Trabajo

Adelanto de “10 historias de vida, sufrimiento y amor”, el nuevo libro de Juan David Nasio

El psiquiatra, psicoanalista y escritor argentino presenta una obra que pone la lupa sobre el dolor, la esperanza y los procesos de transformación personal

Adelanto de “10 historias de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Revelaron un presunto vínculo comercial

Revelaron un presunto vínculo comercial entre la chofer de aplicación asesinada en La Matanza y su supuesto homicida

Minería en Argentina: crecimiento de la aceptación social y temas que impulsan el debate digital

Walter Morales, de Wise Capital: “Urge bajar la incertidumbre y fomentar la inversión, el empleo y el consumo”

El índice de riesgo país superó los 800 puntos y amplía la brecha regional: las claves para revertir la tendencia

El legado de Lady Di en la moda: 7 looks históricos que revolucionaron la elegancia

INFOBAE AMÉRICA
El grupo terrorista Hamas confirmó

El grupo terrorista Hamas confirmó la muerte Mohammed Sinwar, el jefe militar en la Franja de Gaza

Un recorrido por arteba, a través de 14 obras de grandes artistas

La industria manufacturera de China acumuló su quinto mes de caída y evidencia el desgaste del modelo impuesto por Xi Jinping

Mariana Enriquez en Australia: “Trabajo por las mañanas, no necesito de la noche para escribir cosas oscuras”

Adelanto de “10 historias de vida, sufrimiento y amor”, el nuevo libro de Juan David Nasio

TELESHOW
La vida de Silvina Luna

La vida de Silvina Luna en fotos: la infancia en Rosario, la explosión mediática y el recuerdo imborrable a dos años de su muerte

Julio Chávez: “Soy profundamente vulnerable a la mirada del otro”

El llamativo video de Antonio de la Rúa en el show de Shakira: aumentan los rumores de acercamiento

La reacción de Vanina Escudero cuando Mirtha Legrand le preguntó si estaba peleada con su hermana

Mirtha Legrand apostó al glamour con un vestido de gasa translúcida, cristales plateados y detalles fucsia