Quién es Lucio Ruiz, el argentino que lideró la revolución digital en la comunicación del Vaticano

(Enviada especial al Vaticano) - En una entrevista exclusiva con Infobae desde Roma, el Monseñor argentino Lucio Ruiz, Secretario del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, analizó los desafíos que implica comunicar al mundo el inicio del pontificado de León XIV, los criterios que guían la estrategia comunicacional del Vaticano y el creciente protagonismo de los misioneros digitales e influencers católicos en la tarea evangelizadora.

La conversación tuvo lugar en el corazón operativo del sistema comunicacional del Vaticano, sede del Dicasterio desde donde también funciona Vatican News. Ruiz definió el rol del organismo como “un desafío misionero”: “Concebimos nuestro trabajo como una extensión de la palabra, las manos y el corazón del Papa hacia los confines del mundo”, explicó.Ese alcance global, señala Ruiz, exige contemplar realidades tecnológicas muy diversas. “No todos cuentan con dispositivos de última generación o buena conectividad. Por eso adaptamos los contenidos a distintos formatos y calidades, para que cada persona pueda tener una experiencia real del mensaje, más allá de sus recursos”, explicó.

En cuanto al vínculo entre tradición y lenguaje contemporáneo, Ruiz habló de la necesidad de un equilibrio real. “Si uno se queda solo en la tradición, no logra conectar con el mundo actual. Pero si se queda solo en la contemporaneidad, pierde historia y profundidad. Y sin historia, no somos nada”, afirmó. Como ejemplo, recordó la imagen de la fumata blanca en el cónclave: “En plena era digital, con pantallas gigantes en las ciudades y formatos inmersivos, toda la humanidad estuvo dos días mirando una chimenea. No hay nada más analógico que una chimenea. Pero fue un signo universal, simple, poderoso. Todos esperábamos ese humo en silencio. Eso muestra que lo simbólico, si es auténtico, sigue siendo eficaz”.

Consultado sobre cómo enfrentar la fragmentación propia del entorno digital, Ruiz sostuvo que la clave está en la verdad. “La división nace muchas veces de la mentira o de verdades a medias. Las fake news y los relatos incompletos generan polarización. Por eso, una comunicación basada en la verdad completa y dicha con amor —no edulcorada, sino íntegra— es la base para generar comunión”, afirmó. Y agregó: “Lo vemos en la vida familiar, laboral o comunitaria: cuando hay verdad, hay posibilidad de unidad”.

Entre los temas centrales de su gestión está el impulso a la evangelización digital. Desde hace tres años, el Dicasterio acompaña activamente a influencers y misioneros digitales como parte del proceso sinodal. “Detectamos que había miles de personas —jóvenes y no tanto— que en redes estaban acompañando a otros, respondiendo consultas, asistiendo en crisis. Una misión real, muchas veces solitaria. Decidimos entonces crear un programa de formación y acompañamiento, que hoy está consolidado”. Ese proceso culminará el 28 y 29 de julio en Roma con el primer Jubileo de los Misioneros Digitales e Influencers Católicos, convocado bajo el lema “Peregrinos de esperanza”. Con más de 600 participantes de 67 países, será “un espacio para reflexionar sobre cómo vivir y comunicar la fe también en esos entornos, sin maquillar el mensaje, pero sí adaptando su forma a una nueva cultura”. El encuentro ofrecerá misas, talleres, jornadas de oración, conferencias temáticas, una peregrinación a la Puerta Santa de San Pedro y un festival final. Será, en palabras del propio Vaticano, “un signo de esperanza” y un nuevo capítulo misionero en la historia de la Iglesia.

Ruiz cerró la conversación con una definición clara: “La evangelización digital ya no es un experimento. Es una herramienta estructural para la Iglesia. No se trata solo de adaptarse. Se trata de asumir con claridad los lenguajes del presente para no perder de vista lo esencial”.

Las inscripciones al Jubileo de los Misioneros Digitales e Influencers Católicos siguen abiertas. Más información en digitalismissio.org.