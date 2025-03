Una pareja descubre a un migrante escondido en su autocaravana tras volver a casa de vacaciones y tendrán que pagar 1.800 € de multa por transportar a un “clandestino”

Imagen de archivo de una pareja durante un viaje en autocaravana. (Getty)

Viajar en autocaravana se ha convertido, en los últimos años, en una opción muy empleada para descubrir diferentes lugares. Puedes recorrer distintos espacios por tierra e, incluso, embarcar este vehículo en un ferry si quieres cruzar el mar. Esta también sustituye a una casa y puede ser el plan perfecto para ahorrar dinero en alojamiento.

Sin embargo, aparcar a la intemperie puede conllevar riesgos como que se cuele un animal en el interior de la autocaravana o, dado el caso, una persona. ¿Debes entonces registrar tu vehículo por si acaso descubres algo? Esta es la pregunta que se hacen ahora una pareja, Adrian y Joanne Fenton, que tuvieron que pagar una multa de 1.800 euros por llevar a un migrante escondido en su vehículo sin ellos saberlo, según ha explicado el medio francés L’Indépendant.

Un inesperado visitante

Hace unos meses, esta pareja inglesa ya estaba de vuelta a casa, en Essex (Inglaterra). Volvían de Francia, donde habían decidido pasar sus vacaciones con su segundo hogar rodante: la autocaravana. Después de horas de viaje, desde la costa en la que habían desembarcado hasta llegar a su casa sin ruedas, Adrian comenzó a sacar todas sus pertenencias. Entre ellas se encontraba un portabicicletas y, cerca de él, una sorpresa.

El inglés descubrió a un joven migrante de 16 años situado en la parte trasera del vehículo, según ha señalado el Daily Mail. Este menor, de origen sudanés, se encontraba dentro de la funda estrecha y pegada a la autocaravana de Adrian y Joanne. Su esposa ha contado cómo vivió esta inédita experiencia: “Mi marido fue a buscar las bicicletas y cuando abrió la cremallera y destapó la cubierta, que estaba muy apretada, vio dos zapatillas y de repente pensó que él no había dejado ninguna ahí”.

¿Qué hacer si esto ocurre?

Lo primero que decidió hacer esta pareja fue avisar a las autoridades inglesas, ya que imaginaron que ellos sabrían cómo gestionar la situación. Sin embargo, llegó la segunda sorpresa del día: la Policía les puso una multa por no comprobar que no viajase con ellos ninguna persona migrante. En total, tuvieron que pagar una sanción de aproximadamente 1500 libras (1800 euros). Desde el Daily Mail señalaron que esta multa fue impuesta por el Ministerio de Interior, basándose en la ley de inmigración y asilo de Inglaterra.

La pareja, que solo buscaba disfrutar de su viaje y volver a casa tranquilamente, impugnó la sanción interpuesta, alegando que la persona estaba fuera de su vehículo y que no sabían de su existencia. Joanne, comunicó al medio BBC que creía que era una “situación totalmente injusta” y que estaba “muy enfadada”. La mujer también manifestó: “Hemos hecho lo correcto”.

Por su parte, el Ministerio indicó que las sanciones se realizan para “combatir la negligencia más que la criminalidad” y que esta no se retirará, al menos, si la justicia no lo indica. Adrian y Joanne siguen firmes con la idea de que ellos no tienen la culpa. No obstante, consideran que seguirán gastando más dinero en abogados y que tendrán que pagar la multa de igual manera.