RCI Colombia se transforma en Mobilize financial services

Renault Store es una plataforma para comprar un vehículo 0km de manera online (Renault Argentina)

Gracias al respaldo y trayectoria que tiene RCI Colombia, la compañía en aras de no desaprovechar el mercado y con el lineamiento de Mobile Financial Services aprovechará sus 100 años de experiencia, su desempeño comercial y financiero, y sus contactos regulares con más de 4 millones de clientes. Mobilize Financial Services ofrecerá servicios más innovadores y experiencias digitales que permitirán a los clientes reducir su costo de uso mientras acceden a una movilidad más sostenible, adaptada a las nuevas necesidades de sus clientes.

“Hoy, nuestra compañía ha alcanzado un nuevo hito en el desarrollo de sus actividades con Mobilize, al convertirse en Mobilize Financial Services, la referencia de marca para todas las necesidades de movilidad basadas en el uso del automóvil. Aprovecharemos nuestros 100 años de experiencia y nuestra mejor satisfacción del cliente, y además para apoyar el crecimiento de Mobilize en los segmentos de clientes minoristas y flotas. Como tal, Mobilize Financial Services acelerará el renting operativo, los seguros y servicios, al tiempo que facilitará el acceso a una movilidad más ecológica y sostenible para todos nuestros clientes, en línea con nuestro propósito”, dice João Leandro, CEO de Mobilize Financial Services.

Repuestos y accesorios Renault en línea

En Colombia, bajo la sombrilla Mobilize, Renault pondrá a disposición servicios que transforman y evolucionan la relación del usuario con el vehículo.

Mobilize Financial Services. Financiación

RCI Colombia S.A. Compañía de financiamiento continuará sus operaciones en el país ahora bajo el nombre Mobilize Financial Services.

Mobilize Lease & CO, Renting operativo

El objetivo de la filial es acelerar el despliegue de ofertas de renting operativo y así satisfacer las nuevas necesidades de movilidad de sus clientes, desarrollará soluciones basadas en el uso que incluyen ofertas de arrendamiento cada vez más flexibles, así como servicios de gestión de flotas a través de la conectividad de vehículos.

Power Solutions, soluciones de carga

La marca tiene un sólido compromiso con la movilidad más limpia, segura y accesible. Es por esto que Mobilize Power Solution, acompaña a todos los usuarios en su proyecto de instalación de una solución de recarga en el hogar, oficina o local comercial, con una oferta de servicio integral que proporciona asesoría, visita técnica, validación del punto de instalación y venta del cargador, con opciones de carga desde 3,7 kW hasta 22 kW.

Mobilize Share, movilidad compartida e inteligente

Mobilize ofrece una solución de movilidad sostenible simple, flexible y asequible ofreciendo una solución 100% digital a través de un aplicativo móvil que permite agendar, reservar, pagar, abrir y cerrar el vehículo de manera fácil y autónoma.

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Renault en una exhibición automovilística celebrada en París, Francia, el 17 de octubre de 2022. REUTERS/Stephane Mahe

Mobilize, una marca del Grupo Renault dedicada a la nueva movilidad, ofrece una amplia gama de servicios en torno al vehículo gracias a una plataforma tecnológica integrada: financiación, seguros, patrias, gestión de flotación, ingeniería, mantenimiento y reacondicionamiento.