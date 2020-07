Nicholas Burns, ex subsecretario del Departamento de Estado: “Joe Biden tiene un interés genuino en mejorar las relaciones con América Latina”

Nicholas Burns junto a Joe Biden

Nicholas Burns es un diplomático que trabajó en el Departamento de Estado -llegó a ser “vicecanciller”, el cargo más alto que ocupó un diplomático sin ser político- y viene colaborando con el gobierno de Estados Unidos desde Reagan hasta Obama, pasando por todas las presidencias.

En una entrevista organizada por el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), Burns se refirió a las elecciones en Estados Unidos, a la gestión de Donald Trump, a su manejo frente al coronavirus y a la relación con América Latina.

“Trump debilitó todo lo que hace grande a Estados Unidos. A Biden se lo conoce de cuando trabajó con Obama y tiene una mirada más consistente con el pueblo americano”, sostuvo. Y agregó: “Trump debilitó todas las relaciones con el mundo y Biden quiere fortalecerlas de nuevo, quiere que Estados Unidos esté conectado”.

Con respecto al enfoque latinoamericano, Burns afirmó: “Trump no desarrolló relaciones estratégicas. Necesitamos una estrategia regional y no la veo. Para ser justo, todos los presidentes en campaña dicen que se van a ocupar más de América Latina pero en el caso de Biden creo que genuinamente se interesa e interesó cuando fue vicepresidente”.

Joe Biden (EFE)

“Debemos tener más cooperación en la recesión que vive América Latina. Enfrentamos los mismos desafíos de cambio climático y del coronavirus y no veo una estrategia comprometida para América del Sur o Central”, sentenció.

Para argumentar esto, Burns hizo hincapié en las decisiones que tomó Trump con respecto a los países más “autoritarios” del mundo: “Tenemos que apoyar las democracias. El Presidente forjó relaciones con Kim Jong-un, Vladimir Putin y Xi Jinping y no fue amistoso con Merkel, Macron y Troudeau, tres democracias líderes que creen en los derechos humanos”.

Asimismo, destacó que “es positiva la relación estrecha con Brasil” y recordó que con Clinton también se dio este acercamiento: “Es bueno que haya confianza entre Washington y Brasilia en cuanto a relaciones económicas y comerciales. Pero mi opinión personas es que hay preocupaciones como el cambio climático y estando en Brasil el Amazonas debería considerarse un enfoque más responsable”.

Donald Trump (REUTERS)

Con respecto a cómo afecta el manejo de la crisis del coronavirus a los comicios, Burns consideró que “el favoritismo de Trump cayó drásticamente y creció su imagen negativa”. Según el asesor, el mandatario “es un Presidente que no sigue a la ciencia y eso le preocupa a la gente”.

Además, fue categórico con respecto a las cifras de la pandemia: “Hay más de 130 mil muertos, los números son más altos que en marzo y abril cuando ya estábamos muy preocupados. Estamos en el ojo de la tormenta y el Presidente no ayuda y tampoco tiene respuestas para la recesión económica”.

A pesar de esto, Burns opinó que Trump no hubiese ganado fácilmente las elecciones si no hubiera aparecido el coronavirus: “Antes de la pandemia ya no era un presidente popular. La mayoría de la gente quiere un cambio. Ya veremos qué pasa. En el equipo de Biden nadie está confiado y están trabajando arduamente. Yo trabajé en la campaña de Hillary y todos confiábamos que íbamos a ganar y no sucedió. Trump nos dividió antes del coronavirus, incluso por raza, que es el tema más sensible en Estados Unidos”.