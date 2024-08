Un perro callejero “desesperado por conseguir un aventón” persiguió un autobús de cachorros y fue adoptado

Tyson Cash notó a un labrador desconocido junto a su cliente habitual, Motley, en la mañana del 16 de julio. (Keller Creek Boarding and Grooming)

Tyson Cash estaba haciendo su ronda matutina habitual, recogiendo a sus clientes caninos en su autobús de cachorros para llevarlos a la guardería canina, cuando se dio cuenta de que uno de sus perros habituales iba acompañado de un compañero que nunca había visto antes.

“Me dije: ‘Qué raro, no me habían dicho que iban a tener otro perro’”, cuenta Cash, que dirige Keller Creek Boarding and Grooming en el condado de Franklin, Georgia, con su mujer.

Motley, un perro labrador que lleva más de tres años en la guardería de Keller Creek, suele esperar el autobús en el porche de su casa. Esa mañana, había otro labrador con él.

Cash publicó un video en Facebook del labrador corriendo junto al autobús, buscando encontrar a su dueño. (Keller Creek Boarding and Grooming)

Cash se puso en contacto con los dueños de Motley para preguntarles si tenían un perro nuevo, y le dijeron que no, pero que había un labrador callejero que llevaba unos días vagando por la zona. Los vecinos le daban de comer y a veces le dejaban pasar la noche.

Motley trotó hacia el autobús y el perro le siguió. Cuando Motley subió, el segundo perro intentó hacer lo mismo.

“Tenía muchas ganas de subir al autobús. Hacía todo lo posible por subir con los demás perros”, dice Cash, explicando que no podía dejar subir al autobús al perro callejero. “No sabía si estaba vacunado. No sabía si estaba vacunado contra pulgas y garrapatas”, dice Cash. “No quería poner en peligro a los demás perros”.

Sadie Peace se sintió conmovida al ver el post y decidió contactar a Cash para buscar un hogar para el perro. (Sadie Peace)

Pidió a su mujer que colgara una foto del perro en Facebook para intentar localizar a su dueño. Cuando Cash se marchó en el autobús, el labrador amarillo abandonado lo persiguió.

“Me sentí fatal por haberlo abandonado”, dijo Cash, que publicó un vídeo en Facebook del perro corriendo junto al autobús. “Estaba preocupado por él”, dice Cash, y añade que, a pesar de tener ya nueve perros en casa, se planteó quedarse con el cachorro abandonado si no aparecía nadie. “Habría encontrado la manera”.

Pero no tuvo que hacerlo.

Cuando Peace encontró a Waylon , el estado del perro era preocupante: flaco, con costillas a la vista y plagado de pulgas y garrapatas. (Sadie Peace)

Sadie Peace -cuyo labrador amarillo, Nellie, va a la guardería de Keller Creek- se topó con el post de Facebook y dijo que se sintió conmovida al ver al perro abandonado. “Ver a un perro tan desesperado por coger un coche me rompió el corazón”, dijo Peace.

Pensé: “Tengo que buscar a alguien que tenga un hogar para este perro. Si no, lo quiero”, dijo Peace. “Quería un amigo para Nellie”.

Se puso en contacto con Cash, quien dio a Peace la información de contacto de una mujer que dijo haber estado alojando y alimentando al perro abandonado y llamándole Waylon.

Waylon encontró un hogar amoroso y participa activamente en la guardería, integrándose perfectamente con el grupo de perros. (Keller Creek Boarding and Grooming)

Las dos perras de la mujer estaban en celo, dijo Peace, así que Waylon ya no podía quedarse allí. Ese día, Peace y su novio fueron a recoger al perro.

“Se nos acercó con unos preciosos ojos marrones y se nos quedó mirando un segundo”, cuenta Peace y añade que decidió seguir llamándole Waylon. “Se enamoró de nosotros como nosotros de él”.

Cuando Peace se llevó a Waylon a casa, estaba en mal estado.

Sadie Peace llevó a Waylon al veterinario donde descubrieron que tenía un microchip y su antiguo dueño accedió a transferir la propiedad. (Sadie Peace)

“Se le veían todas las costillas. Tenía pulgas y garrapatas por todas partes”, dijo. “Se notaba que no lo habían cuidado bien y que había estado vagando por ahí durante semanas”.

Lo llevó al veterinario y descubrieron que tenía un microchip. El dueño anterior de Waylon aceptó transferir la propiedad a Peace y a su novio, dijo, y añadió que la empresa del microchip no le dio más información sobre el dueño original de Waylon.

Durante el último mes, Waylon, que se cree que tiene entre 2 y 3 años, se ha adaptado bien a su nuevo hogar y a su hermana perruna, Nellie.

Waylon se adaptó bien a su nuevo hogar y ahora asiste a la guardería Keller Creek, donde fue muy bien recibido. (Sadie Peace)

“Los dos duermen en la cama con nosotros todas las noches”, dice Peace. “Son los mejores amigos. Se siguen el uno al otro a todas partes”.

Waylon sale cada día más de su caparazón. “Es un oso de peluche enorme”, dice Peace. “Le encanta acurrucarse. Quiere que le froten la barriga todo el tiempo, y es súper educado”.

Peace cree que Waylon fue víctima de malos tratos, ya que tiene cicatrices alrededor del cuello y a menudo se acobarda de miedo cuando la gente se mueve rápida o bruscamente hacia él.

“Le hemos estado enseñando que no vamos a hacerle daño de ninguna manera y que no tiene que tener miedo a nuestro alrededor”, dijo. “Me alegro de que le encontráramos nosotros”, continúa Peace. “Estaba predestinado”.

Waylon, de entre 2 y 3 años, se ha adaptado bien a su nuevo hogar ya su nueva compañera canina, Nellie , la labradora de Peace. (Sadie Peace)

El deseo de Waylon de subir al autobús de cachorros de Keller Creek se cumplió finalmente hace unas dos semanas, una vez que estuvo al día con todas sus vacunas. Ahora asiste a la guardería una vez a la semana.

“Sabía que si lo conseguía le daríamos el mejor hogar con un lugar cómodo para dormir”, dijo Peace. “Y que un día podría subirse a ese autobús que tan desesperadamente quería coger”.

Cash dijo que está encantado de dar la bienvenida oficial a Waylon a Keller Creek. “Lo hizo muy bien. Encajó perfectamente en el grupo”, dijo.

Cash dijo que se siente aliviado de que Waylon haya encontrado un hogar cariñoso y ya no esté en la calle. “Funcionó a la perfección”, dijo. “No se podría pedir un final mejor”.

(c) 2024, The Washington Post