Le hizo creer a su novio que cocinó a una gallina embarazada y su reacción se volvió viral

Le hizo creer a su novio que cocinó una gallina embarazada (@LaFamiliaGomes)

La creatividad en las redes sociales raras veces deja de sorprender y fue precisamente una ingeniosa broma la que llevó a Yashira y su novio Joaquín al centro de la viralidad en TikTok, acumulando miles de vistas, comentarios y reacciones. Todo comenzó con una idea simple, pero perfectamente planeada por Yashira, quien decidió sorprender a Joaquín con una escena insólita: “cocinar” una gallina aparentemente embarazada.

El video subido a TikTok por el usuario (@LaFamiliaGomes) y titulado “Le hago creer a mi novio que cociné una gallina embarazada”, muestra el momento en el que Yashira introduce un pollo más pequeño dentro de otro más grande, los cocina juntos en el horno de su casa y prepara el escenario para una broma memorable. Lo que sigue es una meticulosa puesta en escena donde Yashira llama a Joaquín para que vea el resultado de lo que supuestamente preparó para comer.

Al sacar el pollo cocinado y abrirlo frente a la cámara, Joaquín descubre incrédulo que dentro del ave horneada hay otra más pequeña. Ante esta inusual escena, Yashira le asegura con firmeza: “La gallina que cociné estaba embarazada”.

El desconcierto y la confusión de Joaquín se intensifican mientras examinaba a la gallina y encuentra las piezas del pollo en su interior. Cuando Yashira le pregunta: “¿Qué es eso? Sacalo”, Joaquín accede, sin entender lo que ocurre, y empieza a sacar trozos del pollo más pequeño escondido dentro del ave principal. La reacción del joven oscila entre el asombro y el horror, convencido por completo de que presencian un hecho insólito. “Joaquín, es un pollito bebé”, le dice Yashira, logrando sumergirlo aún más en la broma.

Yashira preparó la broma introduciendo un pollo pequeño dentro de otro más grande y cocinándolos juntos (@LaFamiliaGomes)

El video muestra la evidente desesperación de Joaquín, quien no logra comprender la situación. “Es lo más triste que he visto en mi vida, matamos a una gallina embarazada”, exclama, visiblemente conmocionado. La tensión e incredulidad aumentan cuando discute con su pareja: “¿Cómo no te diste cuenta de esto?”, le reclama a Yashira. Ella responde haciéndose la desentendida: “Si me hubiera dado cuenta, lo habría sacado”. Inmediatamente, Joaquín sugiere acudir a la justicia: “Hay que demandar a quien nos lo vendió, mataron una gallina embarazada”. La confusión se mantiene mientras Yashira insiste en que ya es tarde y propone comer la gallina, mientras él replica: “Yo no voy a comer eso”, indignado, mientras la joven continúa comiendo con aparente tranquilidad.

El desenlace del video llega con un diálogo revelador. Yashira le pregunta a su novio si las gallinas se embarazan o ponen huevos, sembrando la duda y haciendo que Joaquín comience a cuestionarse la veracidad de todo lo que ha visto. Finalmente, la verdad sale a la luz en medio de risas y sorpresa: “Es verdad”, admite Joaquín con resignación, hasta que se pregunta: “¿Pero cómo llegó el pollito allí?”. Yashira concluye con la confesión: “Porque yo lo puse allí”.

La broma de la 'gallina embarazada' de Yashira y Joaquín se viralizó en TikTok con miles de reacciones (@LaFamiliaGomes)

Este fragmento rápidamente se viralizó en TikTok. El video logró superar las 70 mil visualizaciones y recibió más de 6 mil “me gusta”, además de superar la increíble cifra de 106 mil comentarios. Los usuarios no tardaron en compartir sus propias impresiones y reacciones, con mensajes que van desde la empatía hasta la confesión de incredulidad. Entre los comentarios que más destacaron se encuentran frases como “Vi esto siendo vegana y casi me desmayo”, “Yo entrando en pánico, aun sabiendo que las gallinas ponen huevos”, y la repetición entre risas de la exclamación de Joaquín: “Estaba preñada dijo jajajaja”.

La broma puesta en escena por Yashira demostró no solo el poder de la sorpresa en las redes sociales, sino también el alcance que pueden tener los contenidos humorísticos y espontáneos para generar conversación y movimiento en plataformas de alta interacción como TikTok.