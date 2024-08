Fue de vacaciones a Suecia, pidió si le podían sacar una foto y como le dijeron que “no” publicó una dura crítica

El video generó debate en las redes sociales (TikTok: @el.hesu17)

El creador de contenido español en TikTok @el.hesu17 compartió un video desde Suecia que rápidamente se volvió viral, acumulando más de 500.000 visualizaciones y 15.000 “me gusta”.

En el video, el tiktoker relató una experiencia que vivió mientras estaba en un mirador de un paisaje idílico en Suecia. Solicitó a una pareja de suecos que estaban en la misma zona que le tomaran una foto, pero se vio sorprendido cuando ellos se negaron a hacerlo.

“Les he pedido que me saquen una foto y me dicen que no”, comentó indignado en el video, mientras grababa a los locales alejándose hacia su auto. “Qué simpáticos que son. Fíjense donde estoy, y no se dignan a sacarme una foto. Muchas gracias Suecia”, agregó.

El clip no sólo se limitó a expresar su molestia de manera sarcástica sino que también mostró el atractivo paisaje que había detrás de toda la situación. A lo largo del video, agradeció irónicamente a Suecia por su “amabilidad”. La respuesta en los comentarios fue en distintas direcciones, desde la empatía con el creador de contenido hasta la defensa de la privacidad y el espacio personal que es comúnmente valorada en la cultura sueca.

“De qué te sorprendes si el más simpático de Suecia es Zlatan Ibrahimovic, un encanto de persona”, “Igual de simpáticos como son los españoles con los extranjeros”, “Igual sentimos cuando nos miran con desprecio a nosotros los hispanoamericanos”, “En Suecia creen que España está en África”, “¿Y por qué te la tienen que hacer?” y “Eso me ha pasado más de una vez y en España, y solamente por ser extranjero”, son algunos de los mensajes en la publicación viral.