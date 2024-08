Pagó las expensas, pero se indignó con un pedido de la administración y lo liquidaron en las redes sociales

El inquilino indicó en el mensaje que había pagado las expensas del departamento mediante una transferencia bancaria, pero que no incluyó los centavos exactos (GETTY IMAGES)

Un joven usuario de la red social X (anteriormente conocida como Twitter) hizo viral una conversación que sostuvo con la administradora del edificio donde alquila, revelando un insólito pedido que generó una oleada de comentarios en la plataforma. En su publicación, el usuario compartió la captura de pantalla de una conversación por WhatsApp en la que desde la administración le exigían enviar una diferencia de 22 centavos de expensas que había “olvidado” incluir en la transferencia bancaria inicial.

El posteo del joven se viralizó rápidamente, alcanzando 3,2 millones de visualizaciones, 87 mil “Me gusta” y más de 1.000 comentarios. El inquilino indicó en el mensaje que había pagado las expensas del departamento mediante una transferencia bancaria, pero que no incluyó los centavos exactos. En la captura de pantalla, se ve cómo la administradora le escribió: “Estimado, tiene que transferir con centavos de la unidad”. El joven contestó casi de inmediato: “Te pido mil disculpas, te envío la diferencia”, y acto seguido realizó una nueva transferencia con la suma de 22 centavos.

Los usuarios de X le cuestionaron que no pagara el total del importe (@ache1lol)

Junto a las imágenes, el usuario expresó su asombro e indignación, escribiendo: “No puedo creer que la administradora del edificio me acaba de ratonear 22 centavos”. Este comentario generó un amplio debate en la red, donde, sorprendentemente, la mayoría de los usuarios no tuvieron piedad con el joven. Le explicaron que se debe abonar con los centavos correspondientes al importe exacto y destacaron la importancia de cumplir con todos los detalles de los pagos correspondientes a las expensas.

Uno de los comentarios con más apoyo enfatizaba: “Las reglas están para cumplirse, si hay centavos en la expensas, hay que pagarlos. No importa si es un centavo o un millón”. Algunos comentarios sugirieron que la cantidad de centavos indica el número de la propiedad que se está abonando.

"No puedo creer que la administradora del edificio me acaba de ratonear 22 centavos”, escribió (@@ache1lol)

La viralización de este posteo muestra cómo las cuestiones aparentemente triviales pueden generar un amplio debate en las redes sociales, reflejando diversas perspectivas y opiniones sobre la importancia de la precisión en las transacciones financieras. Además, pone de manifiesto cómo los usuarios de las redes sociales pueden ser tanto críticos implacables como simpatizantes empáticos, dependiendo de sus propias experiencias y puntos de vista.

“Usan los centavos para identificar la unidad por la que estás pagando expensas”, “Es el importe exacto, salamín”, “¿Siempre sos así de imbécil o solo aca en Twitter?”, “En realidad el que ‘ratoneó' 22 centavos fuiste vos que no los transferiste”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.