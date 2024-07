Asegura que se alojó en un hotel abandonado en Italia y su video sorprendió en las redes sociales

El video generó repercusión en las redes sociales (TikTok: @universalcorner)

Una creadora de contenido de TikTok, conocida como @universalcorner, capturó la atención de miles con su inquietante estancia en un hotel en Italia. El video, que acumula miles de reproducciones y “me gusta”, dejó a los espectadores preguntándose si los hoteles pueden realmente ser tan espeluznantes como los describe.

La joven narra su experiencia en un hotel que parece sacado de una película de terror psicológico. “Prácticamente solo estoy alojada yo y unos señores que acaban de llegar, que encima han llegado por la reserva y no había nadie para atenderlos porque está todo cerrado”, comentó en el video, reflejando un ambiente de soledad y abandono que muchos describen como inquietante.

El hotel, según su relato, tiene un restaurante cerrado en la planta baja y una atmósfera desolada. “A mí me dieron la llave esta mañana cuando llegué, todo vacío...”, continuó @universalcorner, describiendo una experiencia que cualquier viajero consideraría atípica. Además, la habitación en la que se alojó es descrita como antigua y con un aura extraña, contribuyendo a la sensación general de incomodidad.

Lo más perturbador de su relato es la falta de personal en el hotel. “Nadie se preocupa por recibir a los huéspedes, es surrealista, surrealista total”, afirmó, destacando que tuvo que acompañar a los nuevos huéspedes ella misma. Esta falta de atención y el estado de abandono del hotel crean una sensación de aislamiento que va más allá de lo habitual, evocando las atmósferas de los mejores thrillers psicológicos.

Las reacciones no se hicieron esperar. “Los hoteles en Italia suelen ser así, llevo tres semanas recorriéndola y me he encontrado cada hotel para morir...”, “Hay ropa tendida, a lo mejor salieron”, “Vete de ahí, yo no me quedo ni muerta”, “A mí no me daría miedo, para mí sola más cómoda” y “Te tienen a ti de conserje, ahora entiendes por qué era tan barato”, son algunos de los mensajes en la sección de comentarios.