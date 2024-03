Ayudó a su amiga odontóloga con una prueba pero nada salió como esperaba

El video de la mujer tuvo 900 mil reproducciones y más de 23 mil likes (@lauramichel480)

Dos amigas se reunieron en una casa para llevar a cabo un procedimiento común en ortodoncia, pero lo que parecía ser una colaboración amistosa se convirtió en un incidente viral. Una joven tiktoker quiso asistir a su amiga odontóloga con una prueba, pero la situación se tornó un tanto complicada. La joven intentaba obtener un molde de la dentadura de su amiga, pero el resultado fue más difícil de lo previsto. El video de la situación se volvió viral en TikTok, acumulando miles de “me gusta”.

Te puede interesar: Mostró como son los productos que venden en un supermercado “para vagos” en España y sorprendió en TikTok

A través de su cuenta @lauramichel480, la mujer compartió la experiencia en la plataforma. En el video, se la ve con la cubeta de impresión y la pasta en su boca. “A ver si sale... ¿ya está?”, le preguntó a su amiga estudiante de odontología. “Se quedó trabada”, respondió sorprendida la joven estudiante. En medio de la desesperación, Laura tomó una regla para intentar separar el instrumento de ortodoncia de sus dientes, diciendo: “Se me van a salir”. “Despegá porque es una goma”, le advirtió la estudiante. “Movelo despacito”, agregó.

A pesar de la dificultad, la amiga odontóloga trató de tranquilizar a Laura: “Va a salir, tranquila”. Finalmente, logró sacarse el molde y comentó aliviada: “Bol..., pensé que se me abría toda la boca”. Entre risas, la futura odontóloga mostró el molde y procedió a enjuagar sus materiales.

Te puede interesar: Su perro se atrincheró en el auto para acompañarla a la oficina y el video inundó de ternura las redes sociales

“Pensé que me quedaba sin dientes”, escribió la protagonista en uno de los comentarios.

La desesperación de la chica por no poder quitarse un molde se volvió viral en la red social

El video de la mujer tuvo 900 mil reproducciones y más de 23 mil likes. “¿Cómo aguanta? Yo tuve arcadas”, “‘Se me van a salir todos los dientes’ jajaja”, “Jajaja, sentí su desesperación”, “No, yo me muero de los nervios. Ya me las imaginaba en la guardia con eso en la boca”, “Qué desesperación, mirá si se equivocó de producto y te puso cemento en vez de la goma jaja se arrancaba todos los dientes me muero jaja”, “Lo que callamos las amigas de odontólogas”, “Me tienen que dormir, me da claustrofobia”, “Qué simpática que es. Yo con lo ansiosa que soy rompo todo de la desesperación”, “Yo apretando los puños y esperando ver cómo salían todos los dientes pegados”, “Me tuve que bajar el video para verlo los días que estoy triste. Me hicieron llorar pero de la risa”, fueron algunos de los comentarios