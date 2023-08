Un joven argentino contó cuál fue la costumbre que más lo sorprendió en los edificios de Australia y se volvió viral

El video tuvo más de 22 mil reproducciones en TikTok (@joaqmarin)

Un joven argentino radicado en Australia puso en evidencia una sorprendente costumbre local que desafía las expectativas de seguridad. Joaquín Marín, un influencer que comparte aspectos curiosos y particulares de su vida en ese lugar a través de TikTok, recorrió los pasillos del edificio donde trabaja mostrando una práctica que dejó a muchos perplejos: los australianos dejan sus zapatillas afuera de sus departamentos como un gesto de confianza y, al parecer, por la baja delincuencia.

Marín, quien emigró al continente oceánico hace unos meses y trabaja en el área de limpieza y mantenimiento de edificios residenciales, captó la atención de miles de usuarios de las redes al compartir su descubrimiento en un video que ya acumuló más de 20.000 reproducciones y mil likes en TikTok. “En Australia es muy común que la gente deje sus zapatillas afuera del departamento, dentro del edificio”, aseguró el chico completamente sorprendido.

El video, que comienza en el interior del lugar, muestra cómo Marín avanza por los pisos y encuentra un estante dedicado exclusivamente para calzado, frente a las puertas de los departamentos. Con un tono de incredulidad y asombro, el joven influencer enfoca las zapatillas de los propietarios del lugar. “Literalmente tienen afuera del departamento todas las zapatillas, zapatos, calzado y botas de trabajo”, expresó.

El influencer argentino no pudo evitar hacer hincapié en el marcado contraste entre esta práctica en Australia y la situación de inseguridad que se vive en su país natal. “Sería muy aburrido ser ladrón en Australia. Es muy fácil”, afirmó de manera contundente en el cierre del video.

El joven se grabó durante su jornada laboral absolutamente sorprendido por una costumbre muy típica del país

El video consiguió más de 22 mil reproducciones en TikTok. “Jaaaaa igual que acá. La verdad vi eso y me dio risa”, “Acá no podrían durar más de media hora en mi puerta”, “Acá en mi edificio para la pandemia, dejábamos afuera todos los zapatos en fila, las camperas también, para no entrar con virus”, “En España en 20 minutos no queda ni la alfombra”, “En Argentina te roban todo, y no sólo eso, se llevan hasta las ganas de vivir”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social.

