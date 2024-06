Foto de archivo de Quique Dacosta

Si hace 11 días cinco restaurantes españoles se colaban en la lista de los mejores del mundo, según la guía gastronómica The World’s 50 Best Restaurants, ahora son cuatro los que pueden presumir de estar en el top 10 europeo, acorde a Opinionated About Dining (OAD). En una gala celebrada en el hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid y con el chef Quique Dacosta como anfitrión, esta clasificación ha premiado a 150 establecimientos, de los cuales 45 son españoles.

Opinionated About Dining es una clasificación de restaurantes basada en encuestas. Se creó originalmente como un blog en el que su fundador, Steve Plotnicki, informaba de sus aventuras culinarias. Aunque, pronto entendió la frustración generalizada del público ante la poca fiabilidad de algunas guías de establecimientos existentes y reconoció la necesidad de captar el movimiento global de la cultura gastronómica. El listado publicado hoy se ha elaborado conforme a los votos de 7.5000 amantes de la cocina registrados en su web. Estos son los cuatro restaurantes españoles que están entre los 10 mejores de Europa.

Asador Etxebarri

Asador Etxebarri (Instagram)

En lo más alto de la lista, rozando el oro, el Asador Etxebarri logra la segunda posición. Este establecimiento en la localidad vizcaína de Axpe ofrece un menú degustación por 280 euros que no incluye bebidas, pero al que se le puede añadir algún lujo extra como caviar, bogavante o angulas. Este baserri (caserío) del siglo XVIII a los pies del Anboto tiene al chef Víctor Arginzoniz, considerado por muchos un auténtico genio de las brasas, al mando de los fogones.

Bagá

Restaurante Bagá (Instagram)

El restaurante Bagá de Jaén se coloca en el quinto puesto. El cocinero Pedro Sánchez comenzaba su andadura en solitario en septiembre de 2017 tras conducir durante dieciséis años la cocina del Restaurante Casa Antonio y tras haber trabajado con prestigiosos chefs de la talla de Martín Berasategui o Dani García.

El establecimiento que ahora regenta, tal y como podemos leer en su web, “no es un restaurante normal, es otra cosa”. Este espacio gastronómico de 45 m², considerado el más pequeño de Europa galardonado por la Guía Michelin, crea recuerdos en la menta de sus comensales. Ofrece una cocina “disruptiva, emocionante, sencilla y sabrosa donde apenas un par de ingredientes bastan para confirmar que este restaurante es algo diferente”. Su menú de 98 euros es una combinación de lo tradicional con lo más vanguardista.

DiverXO

Diverxo (Instagram)

DiverXO alcanza la posición número siete. Este local se presenta como una nueva forma inédita de entender la experiencia gastronómica con los tres “lienzos” que su chef, Dabid Muñoz, ha creado para el disfrute de los comensales. Su menú nombrado ‘La cocina de los cerdos voladores’ de 450 euros, promete sumergir al cliente en un viaje por “la cocina hedonista, golosa y creativa” de su autor. “Una cocina vanguardista en la que todo es posible”.

Restaurante Quique Dacosta

Restaurante Quique Dacosta (Quique Dacosta web)

El gastronómico homónimo de Quique Dacosta en Denia se queda con el octavo puesto. El chef describe su cocina como una obra que “va más allá de transformar los alimentos, más allá de alimentar; de la estética, de la armonía, más allá de la técnica, del sabor, del producto”. “Va hacia allá, va hacia ti, va hacia la expresión, a querer comunicarme contigo desde mi disciplina. La Cocina es mi lenguaje natural, mi oficio, mi pasión y mi única manera de estar en esta vida”.

Su menú ‘Por amor al arte’ de 250 euros ha sido creado para esta temporada a partir de productos más icónicos y otros más desconocidos, aportándoles todo el conocimiento, innovación, visión culinaria y pasión por la creatividad.